冠冕不是公主獨享　Chaumet推喝下午茶也好搭的鑽石髮箍

▲Chaumet Laurier 18K白金鑲鑽頭飾，約2,000,000元。（圖／Chaumet提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet以冠冕設計著稱，大眾以為只有在婚嫁或正式宴會場合才能佩戴，事實上台灣貴客在午餐或下午茶時光，便會戴上華美設計與姊妹淘聚會。品牌近期再推出更能融入生活的新作，打造圓滑流線造型的Laurier 18K白金鑲鑽頭飾，由代表阿波羅、象徵著勝利與力量的月桂葉圖騰構成，可搭配髮型作為髮箍使用。

▲Chaumet Laurier 18K白金可轉換式冠冕，蜜蜂可單獨拆下作為胸針，未定價。

另一奢華本Laurier 18K白金可轉換式冠冕，結合Chaumet招牌的fils couteau（刀鋒）工藝展現月桂葉枝枒朝空中生長，並且隨風律動的生動意象，令人驚喜的是停駐其上的蜜蜂，可取下當胸針佩戴。

▲將Chaumet Bee My Love與Liens手環混搭很有型。



▲Chaumet手環與Boléro 系列腕錶也是絕配。



若造型更為輕鬆愜意，貴金屬手環是近幾年流行的必備單品，Chaumet玩不同系列混搭，提出Liens系列也能與蜂巢圖案的Bee My Love手環穿插差疊戴，Bee My Love更加入18K金、玫瑰金與白金鑲鑽的軟手環，每個連結都可稍稍活動而貼合肌膚；伯爵（PIAGET）慶祝30周年的Possession系列也主打款式豐富的手環，不同材質、不同寶石點綴的設計戴在一起，激盪出時髦火花。

▲Chaumet Bee My Love 18K玫瑰金手環（左）約450,000元，18K白金手環約500,000元。



▲伯爵之友Shiva Safai佩戴伯爵Possession系列鑽錶疊戴同系列手環。

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