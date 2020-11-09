為日常增添儀式感！打造質感生活首選「香氛」與「咖啡沖煮套具」

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自shopdisney.disney.co.jp

現在越來越流行替生活增添儀式感，只要透過一些居家小物，就能為平凡日常增添樂趣。有些人選擇能為環境氣氛畫龍點睛的香氛產品，製造放鬆身心的環境，有的人開始自己嘗試沖泡咖啡，把家中變成咖啡廳，因此這裡特別精選了幾款「香氛」與「咖啡及沖煮器具」，讓你輕鬆享受質感生活。



#香氛產品

日本香氛品牌TRUNK DESIGN推出的「Daily線香」主打可以日日使用，還重新依照每人每天使用的份量設計。它來自日本的淡路島，共有十種香氛可以選擇，其中茶樹款有充滿清涼感的酷勁香氣。

▲TRUNK DESIGN兵庫縣淡路島線香-茶樹，NT$380。

香氛類商品除了線香、蠟燭…，還有不同形式，Sorta nice mini「水晶礦石盒」裡的天然水晶礦石蘊含大自然能量，有莫蘭迪淡粉、綠、藍等20種款式，加入法國、澳洲進口精油，會自然散發出迷人香味，隨著香氣延伸，會讓你開啟一段內在的感官之旅。

▲Sorta nice mini水晶礦石盒，NT$880起。

喜歡淡淡香氣，可以選擇Eye Candle studio Wood Chip「木屑香氛袋」，以天然杉木、檜木以及檀木屑做為香氛包的基底，搭配歐洲香氛精油，用素色的帆布車縫出蓬鬆可愛的袋子。擺在室內能散發自然感的木質香，木屑本身還具除濕效果，適合擺在衣櫥、鞋櫃等地方。

▲Eye candle studio Wood Chip木屑香氛袋，NT$210起。

#咖啡及沖煮器具

越來越多人喜歡自己家沖煮咖啡，這時就很適合購入graphcoffeeco的「咖啡沖煮套組」，將所需的杯子、器具、原料集結在一起，還配上簡約、有設計感的包裝，讓你在家就能享受美好的咖啡體驗。

▲graphcoffeeco咖啡沖煮套組，NT$2,159。

colon coffee roasters自家特調3種配方咖啡套組以獨特的八角形外盒吸引消費者，除了外包裝新穎，咖啡還依據飲用時間量身打造，為每個時間調配出最適合的咖啡，早上、中午、下午分成「辰」、「午」、「申」三類，讓你在合適的時段喝出最佳效果。

▲colon coffee roasters自家特調3種配方咖啡套組，NT$985。

很多人對咖啡的口味非常講究，就很適合選擇Le Brewlife世界隨行杯+濾掛咖啡5包的組合，這一組將優質的烘焙咖啡豆製成濾掛式咖啡，讓你不用出門就能喝到世界級的好味道，同時還搭配大理石花紋的隨行杯，一起使用看起來超有質感。

▲Le Brewlife世界隨行杯+濾掛咖啡5包，NT$4,828（68折，原價NT$7,100）。

這些增添儀式感的居家小物，都能在Pinkoi官網購買。另外，日本迪士尼也有一款「小熊維尼咖啡套組」讓你可以自己在家沖泡，免出門就能享受悠閒下午茶，瓶子、磨豆機、杯墊上都有維尼與朋友們的插圖，比起普通款式，可愛的外觀讓你用起來心情更愉悅。

▲「小熊維尼咖啡套組」售價10,780日圓（約台幣274元）。

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