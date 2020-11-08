奧斯塔羅12星座一周運勢1109-1115　天蠍感情加速增溫、天秤小人多

20201109-1115奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！對於現況感到滿足不少，過往的努力也漸漸的在工作事業上獲得回報，尤其在自有事業的朋友，更要好好把握下周推廣業務。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽，要好好把握。

TOP3：天蠍座金錢運最旺！下周正財運勢良好，在工作上所做的付出的都有望在薪水上得到實質回饋。

本周需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：下周在學事業方面，容易作出錯誤判斷與決策，工作上做起事來也顯得浮躁許多，下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

2.雙魚座愛情運需要留意：過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去。

3.處女座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備。

牡羊座

整體運勢★★★★

牡羊座朋友下周對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，並給自己相當大的空間，享受目前生活。

愛情運勢★★★★

對於現況感到滿意，也對於彼此的感情付出感到愉悅不少，對於未來的藍圖規畫也更加清晰，好好把握這樣的相處情形。

事業（學業）運勢★★★

穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。只是奧斯老師會建議，工作上的規劃與目標要更加明確，別因為平穩安定就停下企圖心。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

金牛座



整體運勢★★

金牛朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好或是過往順利的事情下周開始有狀況產生也好，都暗示將會是個挺不順的周期，要多注意。



愛情運勢★★

雙方的價值觀在下周開始出現落差，或許是遇到什麼事情讓雙方感到價值觀的差異，下周也有爭執的狀況存在，所以奧斯建議下周脾氣要在緩著些，多點耐心。

事業（學業）運勢★★

下周在學事業方面，容易作出錯誤判斷與決策，工作上做起事來也顯得浮躁許多，下周在工作事業方面要多沉住氣，避免讓情緒影響到你的工作。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，奧斯提醒下周多避免小試身手或是投資等狀況，也有破財的狀況存在。

雙子座



整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在雙子朋友下周的生活裡頭，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。

愛情運勢★★★★

雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會挺需要你。

事業（學業）運勢★★★★★

在學事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友下周的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多，些許阻礙了雙方情感的發展，要多加注意。

事業（學業）運勢★★★

下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況，奧斯醒工作方面要適時的放鬆。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好的理財。

獅子座



整體運勢★★★★

獅子朋友下周則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩，而這樣的狀況也終於能讓一直以來忙碌的你，下周終於有時間好好思考未來了。



愛情運勢★★★★

雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★

下周建議要好好的努力，這將奠下你日後在工作及學業上是輕鬆是辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意或是疏忽的狀況出現。

金錢運勢★★★★

正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財。

處女座

整體運勢★★

下周處女的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，要多加注意。

事業（學業）運勢★★★

基本上是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事，但若是自有事業的朋友，下周則就要注意事業停滯的狀況，要再抓緊腳步多努力些。

金錢運勢★

正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備。

天秤座



整體運勢★★★

天秤朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起點爭執，要控制一下自己的情緒或脾氣避免影響他人。

愛情運勢★★★

不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也就導致雙方容易起些口角，雖然爭執皆會和平解決，不過奧斯還是建議要多加注意。

事業（學業）運勢★★★

下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執，另外需注意下周工作上小人會多一些。

金錢運勢★★★

下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收。

天蠍座



整體運勢★★★★

天蠍朋友自信心的向上提昇也讓你下周在處理事情上變得更加順利，但是還是不免俗的提醒一下，多加注意自己的能力所及，可別接下一堆自己都做不來反而只會累壞自己的事物。

愛情運勢★★★★

雙方下周不知道是看開了還是也了解現實了，開始願意把過去的問題都拋再一旁，開始一段全新的感情生活，讓兩人在面對目前的情感都像是被催化一般更上一層樓。

事業（學業）運勢★★★★★

信任自我的能力，讓自己更願意接下更多的工作讓自己多做點事，而這樣的狀況在自有事業朋友也將是個福音，代表下周事業將有更多元的發展。

金錢運勢★★★★★

下周正財運勢良好，在工作上所做的付出都有望在薪水上得到實質回饋。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方下周對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業（學業）運勢★★★

下周在學事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

摩羯座



整體運勢★★

下周摩羯朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂。

愛情運勢★★

在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大無法靜下心傾聽。



事業（學業）運勢★★★

無法有效掌握自己的份內工作或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流。

水瓶座



整體運勢★★★★

水瓶朋友，內外在將調整到相當良好，對於目前的環境感到相當大的滿足，另外也有將接近成功的可能性，所以如果長久以來一直努力的事情或許在下周就能看到成功的希望。

愛情運勢★★★★★

雙方互動良好，對於目前的感情也感覺到相當大的滿足，雙方在下周的感情生活也將非常的美滿，單身的朋友下周有望有桃花出現，要多注意。

事業（學業）運勢★★★★

存在成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成且下周精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

財運穩定發展，但要注意過份慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子。

雙魚座

整體運勢★★

雙魚朋友下周則顯得憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，稍微喘不過氣。

愛情運勢★★

過往的感情回憶在下周浮現在兩人的愛情生活裡頭，讓某一方感覺到不悅，也對彼此的感情毫無助益，下周要懂得學習放下過去。

事業（學業）運勢★★★

在學事業運方面，對於現況的不滿足讓自己一直想辦法改變，卻發現效果始終有限，導致自己無力感加重許多，轉為對目前環境的灰心。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，有破財的可能性，下周要多注意錢財的花費，避免造成自己的經濟壓力。

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