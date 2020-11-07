fb ig video ETtoday search mobile

「小熊維尼毛絨拖」冬季必備！小豬粉嫩色、屹耳長耳朵可愛破表

>

編輯／Emily　圖／翻攝自m.10x10.co.kr、gelatopique.com

天氣漸漸變冷，就連在家也會感覺腳底涼涼，雖然還沒正式進入冬季，已經是時候換上保暖材質的室內拖鞋了！韓國文具品牌10X10就與迪士尼合作，推出兩款「小熊維尼毛絨絨拖鞋」，有柔軟絨毛款以及泰迪熊刷毛款，每一雙都Q萌到不行，穿在腳上可愛度破表。

▲小熊維尼毛絨絨拖鞋。（圖／翻攝自10x10）

「小熊維尼毛絨絨拖鞋」第一種款式使用柔軟的絨毛，摸起來很舒服，這款有小熊維尼、小豬和屹耳三種造型。維尼拖鞋前端有他的臉和立體耳朵，整雙變成白色，特別有冬日氣息。小豬款是嫩嫩的淺粉紅，加上兩隻小耳朵讓人少女心噴發，屹耳款的灰色長耳朵是亮點，看起來呆萌無害。

▲小熊維尼毛絨絨拖鞋。（圖／翻攝自10x10）

▲小熊維尼毛絨絨拖鞋。（圖／翻攝自10x10）

▲小熊維尼毛絨絨拖鞋。（圖／翻攝自10x10）

▲小熊維尼毛絨絨拖鞋。（圖／翻攝自10x10）

第二種款式是短短、捲捲的泰迪熊刷毛，拖鞋前面刺繡了角色們的大頭圖案和名字，這一款有四種造型，維尼款是白色刷毛、小豬款是粉紅刷毛、屹耳款配灰色刷毛，還有一款是跳跳虎搭配黑色刷毛，每一雙室內拖鞋都保暖又可愛，讓人陷入選擇障礙。「小熊維尼毛絨絨拖鞋」兩種款式售價皆為12,834韓元（約台幣326元）。

▲小熊維尼毛絨絨拖鞋。（圖／翻攝自10x10）

▲小熊維尼毛絨絨拖鞋。（圖／翻攝自10x10）

另外，日本家居服品牌gelato pique則是和史努比聯名，推出一系列冬季商品，其中有一款毛絨絨室內拖鞋超級軟萌，拖鞋佈滿暖暖的毛，穿起來很舒適，鞋面上有顆史努比的大頭，造型讓人秒融化，有粉紅和深灰兩種顏色，冬天穿上它，在家就不會覺得冷了。這款拖鞋售價3,400日圓不含稅（約台幣937元）。

▲小熊維尼毛絨絨拖鞋。（圖／翻攝自10x10）

▲小熊維尼毛絨絨拖鞋。（圖／翻攝自10x10）

►迪士尼「Tsum Tsum收納盒」Q爆！12款角色任你堆疊　讓桌面整齊又療癒

►迪士尼「屁屁迷你沙發」療癒滿點！奇奇蒂蒂、毛怪的小尾巴萌翻天

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

迪士尼, 小熊維尼, 拖鞋, 絨毛, 室內拖
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

蔡依林超低胸爆乳、不科學S腰線全現形　網看見亮點：黑花位置好尷尬

秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格

秋冬就用一件「帽T」打天下！6種搭配法懶人必學　重複穿出百變風格

告訴自己，分手後別再有任何期待　「一個人喜歡你，不等於永遠喜歡你」

告訴自己，分手後別再有任何期待　「一個人喜歡你，不等於永遠喜歡你」

Superdry「極度乾燥」出清狂打3折！撤台消息官方回應了 UNIQLO、GU「雙11」優惠買這些現省千元　H＆M「加1元多1件」參戰 韓國DIY夢幻「雲朵麵包」又彈又軟超療癒　僅需三樣材料製作超簡單 6招幫你改掉「拖延症壞習慣」！凡事先做5分鐘超有效 五款「高顏值存錢筒」秒上手無痛儲蓄法！伊之助用大鼻孔吃銅板超療癒 宋慧喬細白嫩腿隨擺就是風景　公開「吃豆腐減肥法」狂瘦5公斤 金思朗42歲穿搭仍像大學生　2D設計卻悄悄露了餡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面