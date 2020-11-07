「小熊維尼毛絨拖」冬季必備！小豬粉嫩色、屹耳長耳朵可愛破表

編輯／Emily 圖／翻攝自m.10x10.co.kr、gelatopique.com

天氣漸漸變冷，就連在家也會感覺腳底涼涼，雖然還沒正式進入冬季，已經是時候換上保暖材質的室內拖鞋了！韓國文具品牌10X10就與迪士尼合作，推出兩款「小熊維尼毛絨絨拖鞋」，有柔軟絨毛款以及泰迪熊刷毛款，每一雙都Q萌到不行，穿在腳上可愛度破表。

「小熊維尼毛絨絨拖鞋」第一種款式使用柔軟的絨毛，摸起來很舒服，這款有小熊維尼、小豬和屹耳三種造型。維尼拖鞋前端有他的臉和立體耳朵，整雙變成白色，特別有冬日氣息。小豬款是嫩嫩的淺粉紅，加上兩隻小耳朵讓人少女心噴發，屹耳款的灰色長耳朵是亮點，看起來呆萌無害。

第二種款式是短短、捲捲的泰迪熊刷毛，拖鞋前面刺繡了角色們的大頭圖案和名字，這一款有四種造型，維尼款是白色刷毛、小豬款是粉紅刷毛、屹耳款配灰色刷毛，還有一款是跳跳虎搭配黑色刷毛，每一雙室內拖鞋都保暖又可愛，讓人陷入選擇障礙。「小熊維尼毛絨絨拖鞋」兩種款式售價皆為12,834韓元（約台幣326元）。

另外，日本家居服品牌gelato pique則是和史努比聯名，推出一系列冬季商品，其中有一款毛絨絨室內拖鞋超級軟萌，拖鞋佈滿暖暖的毛，穿起來很舒適，鞋面上有顆史努比的大頭，造型讓人秒融化，有粉紅和深灰兩種顏色，冬天穿上它，在家就不會覺得冷了。這款拖鞋售價3,400日圓不含稅（約台幣937元）。

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