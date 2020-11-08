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「漫畫寶寶午睡毯」爸媽必收！熟睡嫩嬰變故事主角　腹黑對話太搞笑

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編輯／Emily　圖／翻攝自ekodworks.com、creema.jp

小寶寶雖然常常哭鬧，把爸媽搞到人仰馬翻，但睡著時超級軟萌無害，根本就是個小天使。最近日本推特有一款特別的「漫畫寶寶午睡毯」引起熱議，這款毯子居然做成單格漫畫造型，搭配背景圖案和對話框，就只缺漫畫主角了，把小寶寶放在毯子上，馬上和背景融為一體，變身最萌漫畫主角。

▲漫畫寶寶午睡毯。（圖／翻攝自ekodworks.com）

▲漫畫寶寶午睡毯。（圖／翻攝自ekodworks.com）

「漫畫寶寶午睡毯」是為了讓熟睡的嬰兒變身漫畫主角而設計，毯子攤開來就像一個放大版的漫畫框，有夢幻風的背景搭配方形對話框和泡泡框，中間的空白處就留給睡著的寶寶，把他們放上去直接融入漫畫，完全零違和，還能把寶寶轉成不同方向，擺出適合的姿勢，超Q模樣絕對讓爸媽拍照拍到無法停止。

▲漫畫寶寶午睡毯。（圖／翻攝自ekodworks.com）

▲漫畫寶寶午睡毯。（圖／翻攝自ekodworks.com）

▲漫畫寶寶午睡毯。（圖／翻攝自ekodworks.com）

漫畫框裡的文字也配合寶寶睡覺的情境，寫了「都沒發現我在裝睡，還在繼續拍照」還有「雖然現在正乖乖的睡午覺，但等一下醒來才準備大鬧一場」，完全符合寶寶平時的習性，睡著時超乖，醒來就是個調皮搗蛋的小惡魔，搞笑的設計讓人好希望也出大人版本。這款毯子長100公分、寬70公分，售價4,400日圓（約台幣1,215元）。

▲漫畫寶寶午睡毯。（圖／翻攝自ekodworks.com）

▲漫畫寶寶午睡毯。（圖／翻攝自ekodworks.com）

想幫寶寶拍攝有趣的照片，也可以看看Creema的「寶寶時鐘毯子」，這張毯子中間就是一個大大的時鐘圖案，卻缺少了指針，這時只要把寶寶放上去，將他的手腳擺到想要的位置就能變成指針，這款毯子也具有特別的紀念意義，可以把時鐘數字當成月份，在拍照時就能記下這是幾個月時的模樣，留下可愛的成長記錄。毯子售價3,980日圓（約台幣1,099元）。

▲漫畫寶寶午睡毯。（圖／翻攝自ekodworks.com）

▲漫畫寶寶午睡毯。（圖／翻攝自ekodworks.com）

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關鍵字：

寶寶, 嬰兒, 毯子, 漫畫, 棉被
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