LV兩大巨鑽原石18日台中亮相　照買家期望切割、製作享尊榮

▲LV名為Sethunya的549克拉鑽石原石將於11月18日在台中的珠寶展亮相。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

猶記得LV（Louis Vuitton，路易威登）於台北珠寶展中揭露全球第二大、1758克拉鑽石原石Sewelô，品牌再宣布11月18日在台中舉辦的Stellar Times高級珠寶展，一顆名為Sethunya的優質549克拉鑽石原石，將與Sewelô同場亮相，2大巨鑽原石開放金字塔尖端收藏家訂製與專屬切工鑽石機會，能親自體驗從原石變成珠寶的旅程。

▲LV將為Sethunya鑽石原石的買家提供訂製服務。



將在台中首度曝光的549克拉Sethunya鑽石原石，是今年2月1日在盧卡拉（Lucara）卡羅維礦場中發現的珍寶，而尺寸相當於1顆網球或拳頭大小、外層被一層薄薄黑碳覆蓋的全球第二大鑽石原石Sewelô也產自此地，LV於是與盧卡拉和安特衛普HB公司合作，依據買家的期望進行切割、拋光與製作。

▲LV今年初買下世界第二大鑽石原石、尺寸相當一顆網球大小的1758克拉Sewelô，也將於台中展出。（圖／LV提供，以下同）

LV特別取名為「Sethunya」，是札那語花朵之意，讓鑽石原石巧妙呼應品牌經典的Monogram花朵圖案。台中珠寶展除了2大巨鑽原石坐鎮，今年最新的Stellar Times高級珠寶系列也將完整呈現，顯示疫情控制相對得宜的台灣，是高端品牌積極搶攻的重要市場。

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