昆凌地下道穿薄紗走懸疑風　曝與老公互動如《史密斯任務》

「小時候玩扮家家酒,我都會想當公主或是巫婆,因為我喜歡把棉被披在自己身上,不管是好人、壞人,我都要當主角哈哈哈,反正只要可以披披風的我都想當,咦你們不會這樣嗎?」昆凌大笑說著小時候的心願。

1993年出生的獅子座小女孩,童年最有共鳴的一部片是琳賽蘿涵演得《天生一對》,到現在轉台看到都還是會看完,「因為我也很調皮啊,然後也有後母,看這部片就覺得So me,我小時候也有參加童子軍,要生火、紮營,會有人過來評分,還要用鍋子煮飯,很好玩。」她哪想得到,自己15歲的時候會跑進電視節目裡,20歲的時候闖進大銀幕拍《志氣》,25歲之際甚至進軍好萊塢,和奧蘭多布魯、巨石強森拍戲。

像極了電影

1883年,同樣也是獅子座的小女孩 Gabrielle Chanel 在法國出生。她12歲那年失去了母親,和妹妹被送到奧巴辛(Aubazine)一處收留孤兒的修道院。她那時還不曉得,修道院黑白的配色,建築的幾何圖案,甚至舍監腰上拽著環環相扣的鑰匙,有一天會融鑄成她設計裡的符碼,而她的名字,將成為時尚的代名詞。

這一年,也是1895年,12月28日盧米埃兄弟在巴黎嘉布欣大道(Boulevard des Capucines)一間咖啡館的地下室,公開放映了他們拍攝的50秒默片《火車進站》,連動的影像讓觀眾驚慌奔逃,這是「電影」第一次誕生在世人眼前的魔幻瞬間。

時光流轉,100多年後活潑好動的獅子座小女孩,牽著爸爸的手走進戲院,看了人生第一部電影《鐵達尼號》,「我那時候年紀蠻小,只覺得男女主角長得很好看,印象最深刻的是他們在浮板上面,然後 Jack 放手那一段,我記得還吵著說我要買有鐵達尼號印花的 T-shirt。」

人生演著演著,披披風的小公主轉角遇到了愛情,人們揣想是哪一種浪漫電影,只有她心裡清楚,抓住她的是像《史密斯任務》裡小布和裘莉那樣諜對諜的甜蜜,「很有愛,但有時候又想要鬧對方,偶爾哈哈你沒猜到吧~我覺得這種感覺很可愛。」而當生命迎來兩個寶貝,昆凌說現在一家四口反而天天都像在演《野蠻遊戲》,時而崩潰,時而歡笑,當媽的永遠不知道今天會抽到什麼籤,小孩會乖還是會皮,只能放寬心接招。

Passion 是永恆的魔法

從坐在銀幕前看電影的觀眾,到有幸成為演員走進電影中,昆凌相信電影有著不可思議的魔力,「電影最讓人著迷的地方,是可以在很短的時間內,體驗到別人不同的人生,好像在短短幾個小時內,陪著主角走過他一生的感覺。」

當自己成為說別人故事的人,她更希望能善用影像的力量,「像我之前在拍《天火》的時候,上戲之前我都會先禱告,因為電影裡面有父女之間的尷尬跟糾結,我會希望我這個角色,可以幫助人解開跟父親或家人之間的心結,盼望能傳遞這樣的影響。」

而當演員最寶貝的收穫,或許是親眼見證過電影人身上閃亮亮的那個什麼,「我覺得在做電影的人,內心都有一個 Passion,每個人都很樂在其中,很期待成品會很好,我覺得那份 Passion 是很珍貴的。」

融合所有命中注定的相遇,將無數風流人物交會時激盪碰撞的才情熱血定格,從一片虛無裡幻化出萬千故事,是電影,也一如香奈兒女士的人生。長大離開修道院後,她縫過軍裝,當過夜總會歌手,27歲之際,她在巴黎開了名為 Chanel Modes 的小店,幾年後搬到了康朋街31號,她以洗鍊優雅的設計語言重新定義當代女裝的風貌。

她很早便意識到「時尚可以透過電影進入生活」,她也跨界做電影造型,在《霧港碼頭》中讓女主角米雪兒摩根穿雨衣搭配貝蕾帽;讓女星珍妮摩露穿上斜紋軟呢套裝拍《危險關係》;在楚浮的《偷吻》中邀請女主角黛芬賽赫意在 Chanel 康朋街總店挑選服飾。到了1950年代,70歲的她仍是許多法國電影新浪潮導演心中的摩登偶像。無數穿上香奈兒的演員們優雅雋永地停留在影像裡,而香奈兒女士也將她一生的熱愛活成了高潮迭起的電影。

每個人,都在活自己的電影。儘管有些時刻你會模糊地意識到也許有些什麼更大的意志在操控劇情發展,但更多時候你創造著自己時空裡的真實。在你的故事線裡,你是誰?穿怎樣的服裝?過怎樣的生活?你的熱情又為什麼燃燒?「My life didn't please me, so I created my life」,這是香奈兒女士的霸氣。而熱愛披風的小女孩昆凌,也勇敢領銜主演了自己的幸福。在 Action 之後,喊Cut之前,你喜歡自己主演的電影嗎?

Marie Claire(以下簡稱M.C.):今天穿得是香奈兒創意總監 Virgine Viard 命名為〈Balade en Méditerranée〉 的度假系列,最喜歡哪一套?

昆凌:我特別喜歡在地下道黑色的那一套,我難得駕馭這種有一點性感,但又有一點個性的衣服,我還蠻喜歡的。它有一點薄紗,會透出一點膚色,很女性化,但又有墊肩,同時有種男性化的感覺,我很喜歡這樣有質感的設計,讓我穿起來很有自信。

M.C.:在地下道拍攝時,想像自己在演繹怎樣的角色?

昆凌:我滿腦子都是《小丑》,會有一種瘋瘋的感覺,地下道真的很有 mystery的懸疑氛圍,會讓人有一種電影感,感覺出現在地下道的每個人身上都帶著故事。

M.C.:你平時會參考電影,尋找穿搭或設計服裝的靈感嗎?

昆凌:會耶,像我之前演《叱吒風雲》裡的女賽車手莉莉,我就特別跟我設計團隊說,我想要設計比較酷、比較賽車手的風格。演《天火》的時候,因為戲裡角色都穿墨綠色,那陣子很喜歡墨綠色,所以挑 fabric 跟布料的時候也喜歡挑那類的顏色搭配。

M.C.:有沒有哪一位女星或作品,是你設計服裝的繆思?

昆凌:《穿著 Prada 的惡魔》裡面的 Anne Hathway,她變身後穿得好好看,端莊中又不失品味,就像 Chanel 女士曾說過「A woman can be overdressed but never over elegant」,我就覺得嗯~True!

M.C.:想跟古今中外哪個演員喝杯咖啡?

昆凌:我想跟《天能》裡面的演員喝咖啡,因為真的太想了解劇情走向了!我特別想問 Robert Pattinson 演得 Neil,有一些解謎說他是女主角兒子長大以後的樣子,我就想說,真的嗎?我很好奇耶!電影都播了,保密條款應該已經解除了,他應該可以告訴我吧?

M.C.:跟老公印象最深刻的一部約會電影?

昆凌:其實印象最深刻的電影是我們一起去看《摩天大樓》的試映,因為當時剛生完小孩,從老公陪我錄試鏡帶、到定裝,然後一路到片子拍完,看它變成成品,我們一起看試映片的時候就覺得,哇,好感動。

M.C.:如果要寫一個劇本讓全家演出,會是怎樣的故事?

昆凌:應該會是一部搞笑動作片,因為家裡很鬧。導演就找老公吧,因為他最了解我,他知道哪些是精髓哈哈。不可能啦,可能永遠不會上映吧哈哈哈。

M.C.:讓你哭最慘的一部電影?

昆凌:絕對是《親愛的》,哭好慘,我看二、三遍了,每次看每次哭,我覺得心裡最撕裂的其實不是趙薇打官司那邊,是有一群人他們小孩都失蹤了,然後在車上唱了一首歌鼓勵對方,那一段淚崩,一群很無助的人唱著很有希望的歌,特別催淚。

M.C.:拍戲上場前會緊張嗎?有沒有紓壓小秘訣?

昆凌:每次都會緊張呀,我就讓緊張充滿我,因為除了演完以外,好像沒有什麼辦法可以紓解自己的壓力,我覺得最紓壓的應該就是再一Cut、再一Cut、再一Cut,慢慢就比較不緊張了。

M.C.:你曾經在工作和家庭之間分身乏術過嗎?

昆凌:之前錄節目的時候,可能一個禮拜回家二、三天。中間要轉場,從一個城市飛到另一個城市,有時剛好空閒一天,我就跟經紀人說我要飛回家,只待一個晚上、隔天一早再趕去機場也沒關係,就算只有幾個小時能跟小孩抱在一起睡,都覺得OK值得。

M.C.:當心情渴望出走,你喜歡什麼路線的度假?

昆凌:我度假一定選海邊,聽著海浪,看著淡藍色的海還有沙灘,就會讓我很放鬆。其實我會怕像馬爾地夫那種,雖然也很放鬆,但我很怕待一陣子之後的一成不變。我喜歡澳洲的黃金海岸,它有海邊,又有城市生活。Byron Bay 也很美,雷神索爾(Chris Hemsworth)住在那邊喔,他也認可那邊很美(笑)。

M.C.:最想去哪些電影裡的場景度假放空?

昆凌:最近看了影集《Emily in Paris》,超想去巴黎,然後前陣子看《黑鏡》,其中有一段在冰島,也讓我好想去冰島。

M.C.:你喜歡的度假穿搭風格是?

昆凌:通常都是 One Piece,一件洋裝或很 Casual 的衣服,度假對我來說,除了食物要安排好之外,其他都不會安排,想幹嘛就幹嘛,所以衣服的機動性要很高。

M.C.:所以前陣子全家環島之旅重點也劃在美食?

昆凌:對呀,我們在花蓮吃了公正包子,台南美食也好多,像碗粿、薑汁蕃茄,真的好好吃,還有台東長濱有一間私廚,主廚的調味真的很厲害,屏東我們是去旁聽席,弄得很像小歐洲。像我老公是屬於走到哪就吃一下,但是我會上網查評價,評價不好我就沒食慾了,我怕我點了會失望,那還不如保留胃口給好料,不要浪費一滴熱量。

M.C.:度假的時候一定要帶在身邊的小物?

昆凌:墨鏡吧,我現在一定會帶吹風機,因為我不喜歡頭髮吹太久,寧願行李少帶一點,也要把吹風機放進去,我也會帶自己的毛巾,墊在外面的枕頭上。

