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貓奴注意！貓咪吐司、肉球凍皂現身京站　Tokyu Hands像在日本逛賣場

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▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲京站Tokyu Hands開幕，祭出多款獨家商品。（圖／京站提供，以下同

記者蔡惠如／綜合報導

繼SOGO復興館之後，今年獲日本授權「正名」後的台隆手創館，以Tokyu Hands名稱重新出發，第二站落腳台北車站京站時尚廣場，首推Sonny Angel獨家旗艦館，並展售最新上市的2020奇幻太空限量版，此外還有之前在信義區大排長龍的貓咪吐司限定快閃店，另外Felissimo貓部系列商品也有販售，可愛的肉球凍皂也上架，百坪大店超多新貨，像是在日本逛賣場。

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

因新冠肺炎許多民眾無法出國，「偽出國」商機也在百貨周年慶期間大爆發，適逢台隆今年取得正統「Tokyu Hands」商標，從台北開始打造4.0概念店，包括店型、商品與流行力都力行跟上日本腳步，讓民眾在逛賣場時就好像身在日本一般。

Tokyu Hands於京站開幕的坪數達165坪，在台灣累積不少粉絲的日本人氣公仔Sonny Angel，也在此設置全台唯一旗艦館，現場除了開賣最新上市的2020奇幻太空限量版，還有藝術家系列蔡康永聯名限定版，公仔特別換上時尚燕尾服，頭戴蔡康永招牌造型的烏鴉高帽，搭配彩虹色絲帶領結成為大亮點，另販售獨家大師收藏公仔系列。

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲Sonny Angel 2020奇幻太空限量版。

而從即起至11／12，還推出Nekoneko Shokupan貓咪吐司快閃店，之前在新光三越信義新天地A9開賣時大排長龍，買不到還有機會！包括經典的貓咪吐司北海道鮮奶和巧克力核桃2種口味，可愛貓咪大頭為造型實在太可愛，強調每日限量現做現賣，想試手腳要快。

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲Nekoneko Shokupan貓咪吐司。

另也祭出獨家品牌Felissimo貓部系列商品，熱門單品包括多合一保濕凝膠、肉球QQ凍皂等，無論是貓咪俏皮吐舌讓肌膚保濕的療癒感，或是宛如肉球般的粉嫩顏色和柔嫩觸感，還能當耶誕禮物療癒別人也很可以！

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）▲京站Tokyu Hands。（圖／京站提供）

▲Felissimo貓部系列商品。

高雄夢時代即起至12／20，「TSUM TSUM裝可愛期間限定店」也正式開張，設有超大吸睛迪士尼玩偶牆，特殊商品還有4款不同造型的「TSUM TSUM迷你公仔玻璃瓶」，迪士尼全角色明星化身為28款超迷你公仔，包含米奇、米妮、小熊維尼、史迪奇及玩具總動員中的胡迪與巴斯光年等，購買玻璃瓶後再裝進自己喜愛的公仔，只要能蓋緊瓶蓋，不限數量都能通通帶回家。

▲高雄夢時代推出2款快閃吸客。（圖／夢時代提供）

▲高雄夢時代推出2款快閃吸客。（圖／夢時代提供）

▲高雄夢時代TSUM TSUM裝可愛期間限定店。（圖／夢時代提供）

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關鍵字：

Tokyu Hands, 台隆, 京站
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