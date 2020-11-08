GD X NIKE第二代AF1開賣時間曝光　「朴敘俊鞋」要出平價替代款了！

▲GD品牌PEACEMINUSONE X NIKE Air Force 1 Para-Noise 2.0發售時間出爐。（圖／翻攝自Hypebeast）



記者王則絲／台北報導

韓國歌手G-Dragon（權志龍）品牌PEACEMINUSONE在去年與NIKE合作的Air Force 1「Para-Noise」第一代推出後，在潮流圈引起廣大迴響，今年夏天時「Para-Noise 2.0」第二代外型無預警曝光，原先預期會在9月上架，不過近日則有消息指出PEACEMINUSONE X NIKE Air Force 1 Para-Noise 2.0將在11月25日正式開賣，售價也出爐！

▲第二波GD X NIKE AF1聯名形象。（圖／翻攝自GD IG）



GD近日於IG上親自公開了AF1 Para-Noise 2.0的形象，讓粉絲們還有鞋迷們興奮到不行，第二代的外型與第一代在顏色上完全反轉，改使用白底黑勾，延續首款的油漆刷舊鞋底，鞋舌上的小雛菊則是換成了黑色花瓣，同樣能夠在穿著過後，藉由表層自然、不規則的脫落露出底下彩色塗鴉的內層，穿出個人的專屬感。據消息指出「Para-Noise 2.0」將於11月25日全球開賣，台灣售價為NT＄6,300，與第一代相同。

▲「Para-Noise 2.0」細節。



另一因為韓星大爆紅的鞋款還有這雙被封為「朴敘俊鞋」的NIKE X Stussy的Air Zoom Spiridon Caged 2聯名鞋款，米杏色配色讓男生女生都為之瘋狂，近日NIKE 曝光一款全新的「Air Zoom Spiridon Caged 2」配色，以大地淺棕色調為主軸，搭配柔和的米色麂皮，非常適合秋冬季節，比起「朴敘俊鞋」顏色稍微深一些，不過也可說是最接近的替代款式，在價位上也不會像與Stussy聯名如此高昂，目前發售日期還未公布，不過預計會於近期內上架。

▲NIKE 「Air Zoom Spiridon Caged 2」鞋型推出新配色。



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