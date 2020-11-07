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日本髮型師票選「最佳洗髮精」Top 5　開架品牌竟佔了3名

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▲▼ 髮型師票選「好用洗髮精」Top 5 。（圖／翻攝自IG/ryo_hair、yuuuuukko_）

洗髮精不只能清潔頭皮，更能洗出一頭蓬鬆秀髮。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_、ryo_hair）

編輯 / Lily

秋冬頭皮容易變得乾癢，有時更有頭皮屑來搗亂，慎選洗髮精更為重要，但坊間的洗髮精多到數不完，價格更是高低不等，訴求的功能也不盡相同，這次日本美容網站《Ozmall》請來專業髮型師帶路，為大家票選出前5大好用洗髮精，不妨參考看看他們的推薦！

▲▼髮型師票選「好用洗髮精」Top 5 。（圖／品牌提供）

第5名
潘婷 深層損傷修護洗髮精 

價格便宜，舒服的香味受到消費者普遍歡迎，使用過後糾結髮絲能明顯變亮澤，很推薦想要增添秀髮質感的女生使用。

▲▼髮型師票選「好用洗髮精」Top 5 。（圖／品牌提供）

第4名
LUX 瑰植卉植萃洗髮精

無添加矽靈、防腐劑和合成著色劑，以植萃搭配玫瑰果油成分，洗後髮根蓬鬆、髮尾潤澤，洗後隔天仍有淡淡花香，起泡速度快且泡沫細緻，是大家推薦的原因。

▲▼髮型師票選「好用洗髮精」Top 5 。（圖／品牌提供）

第3名
歐舒丹 草本修護洗髮乳

香味十分好聞，蘊含5種草本精華油及兩大全新天然護髮成分: 向日葵籽油與黑燕麥氨基酸，能預防髮絲分岔斷裂、有效修護受損髮絲並活化髮根，抵抗防禦高溫等外在因子造成的熱傷害，使秀髮柔順不打結。

▲▼髮型師票選「好用洗髮精」Top 5 。（圖／品牌提供）

第2名
TSUBAKI 瞬亮潤澤洗髮乳

內含高效美容修護成分，使營養牢牢鎖在髮芯內，洗完頭髮就像是用了髮膜般柔順，很推薦給有毛燥困擾的女生使用。

▲▼髮型師票選「好用洗髮精」Top 5 。（圖／品牌提供）

第1名
Haru kurokami 天然雙效合一洗髮精

要價不斐的自然派洗髮精，天然柑橘香，訴求洗髮同時溫和洗去頭皮的老廢角質，許多用過的消費者無不大讚洗後頭髮滑順，能幫助染後持色，內含養髮成分能訴求增長黑髮。

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關鍵字：

洗髮精, 票選, 排行榜, 髮型師, 專業
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