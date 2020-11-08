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星座迷必收！　apm MONACO占星飾品耍高調

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▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）

▲義大利時尚網紅Chiara Ferragni疊戴apm MONACO星座系列項鍊。（圖／apm MONACO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

總是著迷看著一周星座運勢，是否已有專屬星座飾品守護自己？摩納哥飾品品牌apm MONACO邁入秋冬主打靈感源自宇宙占星術與佈滿繁星深邃夜空的CONSTELLATION系列，推出12星座圖案、融合古代占星圖、太陽、星星與天體元素的飾品，且每一件都是大而搶眼之作，高調展現個人特色。

▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）

▲Chiara Ferragni佩戴apm MONACO新作CONSTELLATION飾品，款款搶眼。

▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）
▲amp MONACO獅子座不對稱金色耳環配耳圈（左）6,000元，牡羊座項鍊6,800元。

apm MONACO邀請正懷第二胎的義大利美女網紅Chiara Ferragni示範CONSTELLATION系列新品，可調整長度的項鍊共有金色或黑色啞光銀圓牌兩種樣式，均以閃亮鋯石勾勒出12星座輪廓；另有開口式設計手環與戒指，則呈現占星圖與大熊座等圖案，流露神祕氣息。

▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）▲▼ apm MONACO 。（圖／公關照）

▲amp MONACO黑色啞光處理星座開口銀手鐲（左）11,400元，大熊座可調節項鍊8,000元。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇Zodiac系列雙魚座（左起）、巨蟹座、天蠍座項鍊，單款3,990元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）今年也推出討喜的Zodiac系列，但相較之下較為秀氣，以水晶點綴每個星座符號墜，其金色T型鎖扣的扣環上附有圓盤墜飾，雙面分別有太陽與象徵星座元素的符號，可移至項鍊前方與星座墜相互搭配，變化出新意。

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關鍵字：

apm MONACO, Swarovski, 施華洛世奇
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