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LIFE・經典／300年歇業酒店變身「土丘」重新開幕　舊建築也能重生

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▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲具有近300年歷史白井屋旅館，在活化設計下重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然新冠肺炎看似停滯了全球觀光業，但新生的旅館還是引人矚目，由日本知名建築師藤本壯介操刀，位於群馬的日式旅館「白井屋」，即將要迎接他們在12月的重新開幕，白色的水泥建築前有個巨大的綠色土丘，前衛的設計讓人看不出、這是一間已經具有300年歷史的老旅館。

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

「白井屋」位於群馬縣的前橋市，前橋擁有悠久的絲綢生產歷史，在日本現代化的過程中，一直都是貿易興盛的地方，在江戶時代就開業的老舖「白井屋旅館」，更是見證了近代化日本的變遷，然而古樸的日式木屋，也在70年代轉變成了混凝土的建築，然而跟不上時代的轉變，在2008年正式歇業，告別數百年的經營榮光。

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲白井屋旅館2004年歇業前的留影。

2014年由日本連鎖眼鏡品牌JINS創辦人田中人，設立的「田中人基金會」出資，準備讓這間旅館再度活化起來，邀請知名建築師藤本壯介，打造一間全新並擁有希望的新旅館，重新開幕的白井屋分成兩個部分，一棟是以舊有建築改建而成的「舊式樓Heritage Tower」，還有以綠色小土丘為外觀的「土丘Green Tower」，以嶄新的綠色建築搭配舊式的樓房，也有新與舊融和的意味。

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲白井屋旅館舊館內部新穎的裝潢，彷彿從內部新生的融合。

這兩種建築看似突兀，端詳久了卻也能感受和諧，承襲以往70年代的建築，藤本壯介另邀請了其他藝術家合作，在飯店房間內注入新的設計元素，他自己也在裡面設計了一間房，舊有的建築下，有新生的創作在其內活化，厚化了旅館的文化深度，住宿在其內即使周邊新穎，也能感受到一絲300年老旅館的興味。

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲藤本壯介設計的特別房。

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲阿根廷藝術家Leandro Erlich設計的房型。

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲英國設計師Jasper Morrison 設計的房間。

建築物外的土丘跟白色混凝土形成對比，綠色引人注目，白色低調平凡，然而這樣大片自然的「類花園」，也對週邊民眾開放，像是一座都市中可喘息的小森林一般，不知是否是因為藤本來自擁有豐富大自然北海道的關係，土丘內也有房間供民眾預定。

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲白井屋旅館重新開幕。（圖／翻攝shiroiyahotel IG）

▲土丘部分與其內部的房間。

藤本壯介以House NA開啟國際知名度，用方格堆疊搭配全透明的外牆，形成一個既開放又複雜的空間，而在法國南部城市蒙彼利埃建造的「白樹」建築，以突出的陽台設計作為樹木枝枒的延伸，也很受到國際矚目。

▲藤本壯介設計的「House NA」建案，外觀如同像上延伸的大樹。（圖／資料照）

▲藤本壯介設計的「House NA」建案，外觀如同像上延伸的大樹。（圖／資料照）

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 白井屋
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