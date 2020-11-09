SOGO周年慶最搶手名牌包TOP3　想最潮就從它入手

▲SOGO周年慶首日，擁有眾多精品的復興館前人潮排長龍。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO台北店周年慶已開跑，首日業績衝破11億元，店外排隊人潮也衝破5千人破紀錄，今年百貨周年慶國際精品業績成長屢破歷年新高，業者表示，民眾無法出國旅遊，把預算都拿來犒賞一下自己，擁有許多精品品牌的SOGO復興館，也公布旗下熱賣包款，想潮過秋冬選這些最吸睛！

國際精品魅力包不住，今年因疫情無法出國，入手行頭只能在國內掃貨，成為精品業種逆勢成長的一大助力，此外，歐美疫情入冬後再度嚴峻，迫使當地政府採取封城措施，連帶影響國內精品代購業者斷貨、無貨可賣，消費者轉而到百貨消費，最熱門包款大公開。

GUCCI Marmont系列

經典的Marmont系列換上了蜜棕色，根本就是想引人暴動啊！帶點暖金色調，奢華卻不顯眼，且相當適合秋冬服飾搭配。

▲GUCCI GG Marmont 焦糖色迷你方包，價格店洽。（圖／SOGO提供，以下同）

BALENCIAGA機車包

百看百搭的巴黎世家機車包，已經成為經典商品，越用越柔軟的皮革，即使用好幾年仍會呈現獨特風貌，算起來是CP值相當高的包款，今年再推新款機車包，更具立體感的設計很適合帥氣的女性，保留經典包的元素仍舊百看不厭。

▲BALENCIAGA NEO CLASSOC CITY S 叢林綠新機車包，售價72,900元。

BOTTEGA VENETA的雲朵與卡帶

Daniel Lee設計的經典Cassette系列包款，將編織興味極大化，反呈現出耳目一新的立體與新潮感，自然是討論焦點，多種顏色跟款式變成收集狂也不為過，另一款雲朵包完整呈現皮革特質與公益，簡單好看就是王道。

▲BOTTEGA PADDED CASSETTE編織小羊皮肩背包，售價88,500元。

▲BOTTEGA VENETA THE POUCH鐵鏽紅小牛皮拿包，售價85,900元。

SOGO台北忠孝、復興、敦化3館周年慶即起至11／16登場，忠孝館化妝品消費滿6,000元送800元抵用券，包括600元抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券。復興館1、2樓國際精品、3樓珠寶櫃位，單日消費滿2萬送2,000元抵用券，連香奈兒、愛馬仕、LV、GUCCI消費滿3萬元送1,000元抵用券；敦化館國際精品消費滿2萬元送2,000元抵用券，以上均為限量。

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