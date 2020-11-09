療癒系當道！Marc Jacobs把相機包變軟　MK也推出蓬鬆「枕頭包」

記者王則絲／台北報導

Marc Jacobs方正硬挺的相機包為品牌的標誌性包款，今年秋冬延續推出了「Softshot軟皮相機包」系列，改採用柔軟的壓紋牛皮製成，整體包身變得更加小巧柔軟。MICHAEL KORS也在今年秋冬走上柔軟的療癒路線，推出全新「SOHO」包款系列，蓬鬆外型搭配方格絎縫，堪稱「枕頭包」的新選擇。

▲Marc Jacobs Softshot（17cm）NT＄14,900、（21cm）NT＄15,900。（圖／品牌提供，以下同）

Marc Jacobs經典的「SnapShot相機包」相信女孩們都不陌生，這回延續實用的包型下新推出了「SoftShot」相機包系列，顧名思義，SoftShot的觸感相當柔軟，採用細緻的壓紋牛皮，隨著使用時間會變得越來越柔軟，但同時不減耐用度，小巧的17cm尺寸選擇也是全新登場，並提供夜幕黑、奶茶褐、冷杉綠、酒紅色等多種配色。

▲Marc Jacobs 奶茶褐、夜幕黑 Softshot（17cm）NT＄14,900。

另外還有推出菱格紋縫線款式的SoftShot，利用充滿光澤的珍珠，精細的點綴在菱格紋交界上，並排列出高雅的雙J Logo，輕鬆的提升了高貴、奢華感，最令女孩們失去抵抗力。延續服裝設計印花，Softshot亦換上豹紋外衣，作為充滿街頭個性風格的動物紋首選。

▲Marc Jacobs 闇夜黑珍珠鑲嵌Softshot（17cm）NT＄21,900、淡雅米（17cm）NT＄21,900。

▲Marc Jacobs 針織豹紋Softshot（21cm）NT＄17,900。

MICHAEL KORS在今年秋冬決定回到了品牌發跡地「紐約」，全新推出的「SOHO」包系列靈感便是來自紐約蘇活區，SOHO包款以上等的小牛皮或是柔潤的小羊皮製作而成，打造細緻柔軟的觸感。

▲MK代言人高圓圓示範白色SOHO鍊帶包。

蓬鬆的包身加上線條絎縫的設計，是否與BOTTEGA VENETA知名的「枕頭包」有幾分相似？同樣一口氣提供了非常多顏色選擇，包括秋冬最夯的焦糖色、酒紅色，也有基本款的黑色，以及少女們最愛的嫩粉色，並分為霧面與漆皮亮面兩種皮質。

▲Michael Kors Soho 鍊帶包，NT＄17,500。

▲Michael Kors 漆皮款Soho 鍊帶包，NT＄17,500。

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