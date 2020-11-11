皮卡丘＆吉利蛋甜甜圈想咬一口！還有「瑪利歐禮物袋」聖誕必許願

編輯／ChiNg

眾所期待的聖誕佳節即將到來，在這歡樂與溫馨的節日裡，家喻戶曉的甜甜圈專賣店Mister Donut便趁著這股充滿愛的氛圍將在11／13於日本推出期間限定的「Misdo寶可夢甜甜圈主題」，由Mister Donut攜手與寶可夢合作打造一系列的造型甜甜圈以及周邊商品，無論是拿來收藏還是馬上吃掉都可愛到不行。

＃造型甜甜圈：皮卡丘＆吉利蛋

提到寶可夢當然不能少了固定班底皮卡丘，以布丁作為黃色外衣，不只顏色，連形狀都做成皮卡丘的樣子，這麼可愛怎麼捨得吃掉；而劇中的療癒角色吉利蛋也是許多人喜愛的角色，以草莓巧克力製成的粉紅色甜甜圈光看就覺得超夢幻，加上小小的微笑，看到心都融化了，定價皆為260日圓（約NT$72）。

▲皮卡丘＆吉利蛋甜甜圈（圖／翻攝自misterdonut.jp，下同）

＃神奇寶貝球造型：巧克力＆草莓

Mister Donut把精靈球做成了甜點的經典口味巧克力跟草莓，看起來像裹了紅色外衣的金沙巧克力，光是外觀就超吸睛，一顆精靈球就能收服少女的心（咦），定價皆為200日圓（約NT$56）。

＃期間限定周邊商品：馬克杯、陶瓷碗

看來這次Mister Donut是鐵了心要燒光粉絲的錢包，除了甜食以外更推出了周邊商品，以皮卡丘和吉利蛋為主題打造期間限定的馬克杯以及陶瓷碗各兩款造型，仔細一看便會發現精靈們的圖樣被做成了Q版，看起來超級療癒，可惜的是目前公佈僅於日本販售，只能希望台灣日後也能跟進。

▲定價以官網為主，有興趣的人請密切鎖定官網。

另外，既然要過聖誕節，那當然少不了禮物囉！小朋友最期待的就是一覺醒來後看到家裡的聖誕樹下出現夢寐以求的禮物，那種驚喜感簡直是太幸福了，日本任天堂滿足大家的需求推出兩款「超級瑪利歐派對禮物袋」，設計成遊戲中最經典的「神秘問號方塊」造型以及最具記憶點的「紅色蘑菇」造型，充滿了綠水管、磚塊、斑點蛋等瑪利歐元素，設計感多元且豐富。無論是拿來自己當作購物袋使用或是包裝成禮物送人都是非常好的選擇，還沒看到禮物光是外觀就能感受到誠意滿分了，絕對是今年聖誕節最華麗的包裝。

▲定價分別為1,600日圓（約NT$441）、1,300日圓（約NT$359）；除此之外任天堂還有其他系列商品，喜歡的人可以前往官網選購。（圖／翻攝自nintendo-sales.co.jp）

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