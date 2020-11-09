雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

▲雙11買咖啡也有優惠。（圖／翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

年底促銷大檔期1111來臨，連鎖咖啡也搶話題祭優惠，星巴克從11／11起推出社群分享活動，只要到店結帳時出示新品截圖，就可享買一送一優惠；丹堤咖啡也在11／11當天，祭出買一杯送一杯快閃活動；85度Ｃ則從11／10搶先推第二杯半價，雙11當天針對特定飲品，優惠第二杯只要20元。

星巴克 截圖有禮

星巴克於11／11至11／13推出「一起烤蘋果社群好友分享」活動，限定3天用手機出示在星巴克咖啡同好會的臉書或IG出現的「烤蘋果新品飲料」限時動態影片或PO文截圖，購買兩杯相同容量、風味、冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待。請注意每人每次至多買一送一，飲料限當場一次領取，每日兌換時間到當天晚上8點。

▲星巴克烤蘋果風味那堤（前）。（圖／星巴克提供）

丹堤咖啡 限時一天

丹堤咖啡11／11當天推「光棍快樂 咖啡兩杯自己喝」快閃活動，只要在活動當日至門市出示LINE官方帳號優惠券畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠，無論是一個人盡興飲，或是二個人喝咖啡都能開心划算。

85度C 第二杯半價

85度C針對雙11也祭出促銷，11／10當天搶先咖啡全品項第二杯半價優惠，11／11從上午11點開始到晚上11點止，民眾至店內購買黑糖珍珠系列和芋頭系列，第二杯僅需20元，以價低者折抵。另從即起至11／11，原價188元的6吋蛋糕「黃金輕乳酪」，特價150元。

▲85度C黑糖珍珠系列和芋頭系列。（圖／業者提供）

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