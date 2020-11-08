別總是問他「還愛不愛你」！5個小技巧，拿回愛情主導權

▲想要戀愛一直保持熱度，需要一點小技巧。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Lily

熱戀後轉於平淡，是每一段情侶必經的過程，如何維繫彼此剛好的黏度是關鍵。通常交往越久，男生容易把重心放在朋友或工作，反之女生則是越來越依賴對方，當你覺得被男友忽略，先別抓著他質問「還愛不愛妳」，習得以下5個技巧，輕鬆拿回戀愛主導權。

#經營自己的交友圈

許多女生一戀愛了就放棄朋友，這萬萬不可。即便是有男友，也要經營自己的交友圈，時常和朋友約出去，讓另一半知道你並非沒有他就不行，記得保有一些交友空間，讓他有擔心你的機會。

#別總是答應他的要求

有時候在一起久了，不知不覺時間都以男友為中心，配合他的時間，做他喜歡的料理，好像生活都繞著他打轉。若你有這樣的跡象，記得收回一些，盡量減少為他做的是事情，偶爾沒有你，讓他了解你的重要性，他才會知道你是多麼重要。

#坦白你內心想法

當你覺得被忽略，請找機會和他誠實溝通，讓他知道你內心想法，切忌把不安藏在心中，因為你不說出來，他也讀不出你的心，反倒是自己生氣，兩人關係又沒辦法前進，這樣是何必呢？

#給彼此一點空間

許多女生不安的雷達一被打開，擔心男友變心、甚至覺得他不再愛你，苦苦相逼他的心意，結果真的使彼此關係漸行漸遠，請試著將關係放鬆一點，給自己也給對方一些空間，最佳的關係是能夠各自獨立精彩，兩人在一起更加甜蜜才是。

#態度試著冷一點

當覺得對方態度變冷，你也試著冷一點吧！不要總是隨傳隨到，或是秒回他的訊息，讓他感受到你好像也有一點不一樣了，給他時間換位思考，讓他了解你的重要性。

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