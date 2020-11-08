網友讚：「史上最可愛孟婆」　邵雨薇「保養4招」養出少女萌臉

▲邵雨薇顏值破表，飾演孟婆獲得網友一致好評。（圖／翻攝自FB/邵雨薇，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

邵雨薇有著一張少女臉，近來隨著新戲《天巡者》熱播，她飾演的孟婆一角，被網友狂讚是「史上最可愛」，讓她人氣再攀升。除了天生麗質，一張上鏡的巴掌臉也得來不易，她私底下的保養也是超努力，一起來看看她的美麗秘訣！

#晚睡絕對不吃消夜

拍戲熬夜時，即便是肚子餓她也會忍下去，因為劇組準備的宵夜多半是重口味，隔天醒來水腫絕對找上門，她分享如果真的想吃東西，會用能量飲取代，滿足口慾也不怕身體過多負擔。

#再怎麼累都要卸妝

拍ON檔戲多少有拍完累昏的經驗，曾有幾次沒卸妝就不小心睡著，隔天肌膚看似沒怎樣，但兩三天卻開始大冒粉刺和痘痘，嚇得她以後不管多累，必定卸妝清潔後再睡，簡化保養步驟，一定要把肌膚狀況照顧好。

#早起按摩維持小V臉

一張巴掌臉的她，其實剛出道也深受嬰兒肥所苦，除了飲食清淡以外，她的秘訣就是早上起床先按摩，醒膚之後再抹保養品，給肌膚一點緩衝時間，每天固定按個5-10分鐘，讓雙臉輪廓緊緻，五官相對也更立體了。

#洗髮後「一步驟」抗毛燥

雨薇短髮可愛，長髮又超有氣質，不管造型怎麼變，她的秀髮總是超柔順，她曾分享以前她洗頭後會馬上吹乾，但有時會讓頭髮變得好毛燥，後來她洗完頭髮後，會先抹免沖洗護髮，接著再用毛巾包起來，這時候她可以做些別的事情，或是敷個面膜，待頭髮半乾後再吹乾頭皮，接著順著髮流吹順，頭髮就會乖乖聽話。

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