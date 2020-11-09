蜷川實花「絕美花朵口罩」再補貨　若隱若現的黑色櫻花淒美又浪漫

編輯／ChiNg

防疫了一年，各式各樣的口罩樣式、花招都相繼問世，日本藝術家「蜷川實花」是知名的攝影師以及電影導演，趁著2020逐漸步入尾聲，近日宣布將發售原創設計的2021年曆，還有吸睛的絕美花朵口罩再次補貨開放預購，全系列無論何種樣式都夢幻到不行、極富設計感，戴著出門就好像自己是個藝術家。

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此系列口罩共推出三種樣式，分別為粉色蝴蝶、黑色櫻花、奼紫嫣紅款，無論是哪一款都充滿了花朵以及蝴蝶的元素，而其中黑色櫻花這款更是以模糊若隱若現的點綴手法描繪點點櫻花的唯美模樣，光看就覺得美到不行，完全捨不得戴出門弄髒它。另外，除了三款口罩以外，蜷川實花也替口罩們設計了口罩套，繁花爭艷的一幅作品原來是拿來收納口罩的，不但耐看也很實用。

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除了口罩之外這次也即將同步推出獨家設計的年曆，不得不說真的很用心，十二個月都分別設計為不同的樣式，美豔的玫瑰、熱情的向日葵、俏麗的菊花等各具特色與風格，讓人看了好想馬上下單放一本在桌上。

三款「花朵口罩」與口罩套售價3,850 日圓（約台幣1,063元），2021年曆售價2,200日圓（約台幣607元），目前皆於官網開放預購，將於12月上旬發送，但目前不接受海外運送，喜歡的朋友可能要找代購了。

今年的代表物絕對非口罩莫屬，2020除了教會我們珍惜，也讓我們學會如何把最有限的「口罩穿搭」弄得最與眾不同，英國口罩品牌MASKLES以自家貓咪為靈感推出「貓臉口罩」，有虎斑貓、黑貓、白貓以及橘貓等全系列款式多樣，想要變成一隻貓再也不需要套濾鏡或特效，戴上口罩就算沒有手機願望也可以實現，皺皺的鼻子、毛茸茸的視覺效果再加上雜亂的鬍鬚，印花看起來超逼真就好像是立體的質感，若再搭配墨鏡或帽子，你就直接晉升為全場最吸睛的Party Queen。

▲貓臉口罩定價為NT$471，款式眾多有興趣的人可前往官網選購。（圖／翻攝自etsy.com）

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