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五款居家用品必收！吐司床墊越睡越餓、小幽靈筷架排排站太可愛

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編輯／ChiNg

居家防疫生活激發了許多人的創造力，把家裡打造成專屬的遊樂園自娛娛人，沒有足夠的想像力也沒關係，小編特蒐「五款必收居家用品」，讓人不禁讚嘆設計者的巧思，實至名歸的既耐看又實用的楷模，每一款用品都具備高顏值卻不是無用的花瓶，讓人看了好想全都放入購物車。

＃吐司床墊

這一款吐司床墊讓人非常好奇設計者的腦袋長什麼樣子（咦）未免也太有特色，藉吐司鬆軟的意象連結到同樣蓬鬆舒適的床墊，這個由日本推出的「早餐主題床上用品」系列完全可以療癒每一個賴床貪睡的早晨，除了吐司造型的床墊以外還可以再搭配多款配件，如：青椒、蘑菇、番茄等，無論是吐司還是配料做工都非常逼真，讓你越睡越餓。

▲▼吐司床墊。（圖／翻攝自supermarketkakamu.jp）

▲吐司床墊定價以官網為主，有興趣的人可前往選購。（圖／翻攝自supermarketkakamu.jp）

＃法鬥水泥夜燈

怕黑不分大人或小孩，對於未知的東西總會心生恐懼，有了這款可愛無比的夜燈讓你再也不怕夜晚的來臨，設計為灰色法鬥造型的樣式給人一種氣質典雅的風格，特別的是有別於一般的造型夜燈由自身發光，這款設計為由法鬥頭上頂著一顆發光的球，看起來格外的俏皮、療癒。

▲▼法鬥水泥小夜燈。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲法鬥水泥夜燈定價為NT$750。（圖／pinkoi.com）

＃小幽靈筷架

許多人在飯桌上時常不專心，吃飯不配手機或是電視總感覺少了一味，若幫餐桌增添一番趣味想必大家能更集中精神專注於吃飯，日本推小幽靈筷架將筷架設計為幽靈造型，無論是平躺還是使用的時候小幽靈們排排站的模樣簡直萌翻了，鬼靈精貴的伸出短短的雙手配上單純天真的微笑，他們絕對是餐桌上的最佳新朋友。

▲▼幽靈筷架。（圖／minne.com）

▲小幽靈筷架定價為1,100日圓（約NT$304）。（圖／minne.com）

＃迪士尼造型門擋

相信大家總是被風一吹就瞬間關起來的門嚇到，因此門擋是多數人不可或缺的居家用品，迪士尼聽到了大家的需求推出造型門擋，全系列共有米奇、米妮、唐老鴨、胡迪與巴斯光年多種造型，每一款角色的動作都非常活潑生動，例如唐老鴨款則是設計為尾巴被門夾到，因此表情寫實地透露出「不要夾我的尾巴！」；或是胡迪的帽子被捲進了門縫裡因此賣命的拉扯，這系列的所有設計真的都深得粉絲的心。

▲▼迪士尼門擋。（圖／翻攝自IG@monadal_goods、love___lili__、bogu_ming）

▲▼迪士尼門擋。（圖／翻攝自IG@monadal_goods、love___lili__、bogu_ming）

▲▼迪士尼門擋。（圖／翻攝自IG@monadal_goods、love___lili__、bogu_ming）

▲定價依官網為主，有興趣的人可以前往選購。（圖／翻攝自IG@monadal_goods、love___lili__、bogu_ming）

＃Snoopy家居服

PEANUTS每回推出Snoopy商品總是把粉絲們燒得心癢，這次再度與日本服飾品牌合作推出Snoopy家居服，以經典黑白配色打造簡約米白風格的絨毛連身家居服，軟綿綿的布料印上大大的Snoopy圖樣，最可愛的地方是戴上帽子後會發現還有兩個黑色耳朵，喜歡Snoopy嗎？不如親自變成他吧。

▲▼Snoopy家居服。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲Snoopy家居服定價為6,400日圓（約NT$1,764），此系列還有其他許多商品，有興趣的人可以前往官網選購。（圖／翻攝自gelatopique.com）

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關鍵字：

居家用品, 生活, 床墊, Snoopy, 法鬥, 迪士尼
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