「倦怠期」其實沒這麼可怕！4個簡單方法讓彼此重新愛上

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戀愛中的「倦怠期」是情侶們都必須要跨過的一個檻，在這個檻上有許多人因此而摔得遍體鱗傷，最後不歡而散，但只要成功跨過了這關，也許就能找到再也無法分開的理由，穩定的走下去，如果感到兩人之間開始變冷變淡，甚至有了嫌惡的想法，不妨從自己開始試試以下幾種方法，重新讓彼此再次被吸引。

＃表現出獨立堅強的一面

過去在熱戀期時，男友總是不辭辛勞的接送，又或是幫忙處理身邊的大小事，久而久之自己搞不好也被寵出了公主病而不自知，如果對方開始感到厭煩，不要急著埋怨，而是應該好好想想以往單身時這些事情自己也可以辦到，沒道理談戀愛後就不行了，表現出自立自強的一面，讓對方知道就算沒有陪在身邊也能活得好好的，這樣反而能激起另一半想要凸顯自己重要性的慾望。

＃多多安排與朋友的聚會

要兩個人天天膩在一起久了不厭煩也難，如果發現對方開始感到倦怠的跡象，不妨藉此給自己放個假，和朋友們開心出去玩，在知心好友面前做真正的自己，順便充個電，讓對方知道即使生活不是100％的愛情，也可以很幸福，等他發現女友總是不在身邊有多孤單，就會再度主動出擊了。

＃不要忽略的打扮的重要性

有些情侶會覺得反正彼此什麼糗樣都攤在眼前過，平常在對方面前就不需要細心裝扮了，但是這搞不好會成為彼此生惡的導火線，在約會時盡量讓自己保持好看，是一種表示重視的尊重，也是展現自信魅力的方式，假使進入了感情中的倦怠期，更要用心的打扮來提醒對方你有多美。

＃兩人之間建立一段距離

熱戀期中習慣了天天見面，沒見面時也無時無刻傳訊息，這種幾乎緊貼在一起的生活，有時候並不是甜蜜，而是一種彼此的負擔，就像前面所說的，多做自己的事、不要總是確認對方的行蹤、規定對方多久之內要回覆，稍微表現得冷淡一點，才能讓兩人之間的想念放大，用增加一點距離來重新點燃戀愛的感覺。