賀錦麗勝選白套裝藏深意　致敬爭取女性選舉權先鋒

▲賀錦麗發表振奮人心的當選演說，身穿紐約女性設計師Carolina Herrera同名品牌Carolina Herrera白色套裝。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

當選美國副總統的賀錦麗（Kamala Harris），在德拉瓦州威明頓發表令人動容的當選演說時，身穿白色套裝搭配緞面襯衫，耳際點綴她招牌的珍珠耳環，全套優雅的白色套裝則出自紐約女性設計師Carolina Herrera同名品牌，不僅彰顯女性才華，其實深藏支持女權運動、向前輩們致敬的意涵。

▲賀錦麗（左二）與丈夫任德龍（左一），以及拜登夫婦一同慶祝當選。（圖／路透社）



賀錦麗成為美國首位女性副總統，也是第一個非裔、南亞裔的副總統，被封為「女版歐巴馬」，她不僅透過勝選演講展現意志，也藉由白色穿搭凸顯核心價值，因為百年來美國婦女爭取選舉權益清一色都以白色為主色調，從最初1913年成立、爭取女性選舉權利的全國婦女黨（National Woman’s Party），便是以白色、金色與紫色作為標誌色彩；1984年第一位角逐副總統的女性候選人Geraldine Ferraro獲民主黨徵召當日也是穿白色套裝；希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）也在競選總統大位時以白色裝扮為標誌。

▲拜登夫人吉兒（右）穿Oscar de la Renta花卉洋裝亮相。（圖／路透社）

發表勝選演說時，賀錦麗特別以Carolina Herrera白色套裝搭配緞面襯衫的造型亮相，被視為向一世紀以來爭取並維護女性選舉權利的先鋒致敬；而即將入主白宮成為第一夫人的拜登夫人吉兒（Jill Biden），在歡慶勝選的時刻也選擇美國品牌服裝，穿Oscar de la Renta深藍色不對稱洋裝，上面點綴花卉與藤蔓圖案，流露活潑氣息。

►凱特王子妃9年前舊外套還塞得下 搭彩虹襯衫向醫療人員打氣

►宋慧喬逆齡美照認不出！長髮電眼「變裝OL」吸90萬讚：氣場窒息