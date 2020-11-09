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隋棠超低調「婚禮穿搭」被讚爆！　編織包、拖鞋兩萬元有找

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記者鮑璿安 ／台北報導

女星隋棠時常透過IG分享近況，自從舉家搬往屏東之後，隋棠膚色曬黑不少，但她絲毫不在意，近期換上一身藍色無袖寬管褲裝搭配Chloé Marcie側背編織包，超低調賓客造型參加婚姻，卻依舊不失美感，意外被網友讚爆。

▲▼ 隋棠 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 隋棠 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 隋棠 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ 隋棠以藍色無袖寬管褲裝搭配Marcie側背編織包，NT$18,500；Woody人字拖鞋，NT$14,100。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

隋棠一家自今年（2020年）3月就搬去屏東，有工作才會短暫返回台北，而她也不忘透過IG與粉絲分享在恆春的近況，日前為參加友人婚禮，隋棠換上低調的藍色無袖寬管褲裝，雖然膚色曬黑不少，但仍是散發女神光，隋棠再以Chloé Marcie側背編織包出鏡，傳遞濃郁的波希米亞風格，包款以馬鞍形粒面小牛皮掀蓋妝點由拉菲草精製而成的Marcie Basket編織包，純手工打造，每款都是獨一無二。

▲▼ 隋棠 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲隋棠低調婚禮穿搭獲得網友高度評價。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

只見隋棠輕輕側背上身，皮革巧妙與褲裝的蝴蝶結呼應，最後腳踩Woody人字拖鞋收尾，簡單的穿著曝光後隨即獲得網友大讚，直言是「最佳婚禮穿搭」，完全不喧賓奪主。令人驚艷的是，該包款也相當親民，僅兩萬元有找，小資女們都能輕鬆駕馭，此外也獲得KOL莫莉青睞，演繹白色編織包款式，另手拿十週年限定版白色迷你流蘇包，與同色系褲裝相呼應，「大包小包」的搭配同樣吸睛。

▲▼ 隋棠 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 隋棠 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ 隋棠 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲KOL莫莉演繹Chloé Marcie白色編織包，NT$23,700。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

除了藤編包款，隋棠也演繹DIOR 2021 早春度假時裝系列中的Lady D-Lite多彩紮染刺繡帆布中型提包，本季以滿懷深厚情感的義大利南方之地普利亞為背景，特殊工藝傳遞自然風情。

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關鍵字：

隋棠, Chloé , Marcie, 莫莉, KOL
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