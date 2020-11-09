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賀錦麗愛穿2000元帆布鞋接地氣　珍珠一戴超過30年

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▲▼ 賀錦麗的珍珠 。（圖／美聯社）

▲賀錦麗出席副總統候選人辯論會時，佩戴珍珠下方點綴綠松石的項鍊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）被封為「女版歐巴馬」，因為創下許多歷史先例，包括是美國第一位女性踏入白宮當副手，也是首位非裔、南亞裔的副總統，她不僅在職涯表現亮眼，也懂得在穿搭展現自信風采，最常出現在身上的首飾是珍珠，而此次大選她還顛覆女性從政者的既定印象，穿著不到2000元的Converse帆布鞋上陣，更貼近年輕選民。

▲▼ 賀錦麗的珍珠 。（圖／美聯社）

▲賀錦麗常以黑珍珠串鍊搭配套裝展現俐落風格。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 賀錦麗的珍珠 。（圖／美聯社）
▲2012年賀錦麗戴雙排珍珠項鍊發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

回顧賀錦麗擔任舊金山地區檢察官起，2010年擔任加州檢察總長、2016年當選加州參議員踏入政壇的造型，她清一色以俐落套裝搭配珍珠首飾，款式從最經典的白或黑色珍珠串鍊，到稍作變化的雙排設計，甚至是點綴綠松石的變化款均備，她尤其喜歡直徑約11.5mm至12mm的珍珠，戴起來具分量與氣勢，被暱稱為「power pearls」，時間再往前推，原來她1986年已戴著珍珠耳環與項鍊拍畢業照了。

▲▼賀錦麗的珍珠與帆布鞋 。（圖／翻攝kamalaharris）

▲賀錦麗1986年戴珍珠耳環與項鍊拍大學畢業照，足見她對珍珠的喜愛。（圖／翻攝kamalaharris IG）

不僅熱愛珍珠超過30年，賀錦麗也把人人有一雙的Converse帆布鞋穿上政治舞台，她在大選期間穿著西裝外套、腳踩黑或白色帆布鞋，拉近與群眾的距離，她於IG特別分享一雙不到2000元的小白鞋，上面有2020字樣與愛心圖案，呼籲以愛化解仇恨，並在鞋上裝飾多個愛心與VOTE字樣的小徽章，成為她充滿深意的時尚秘密武器。

▲▼ 賀錦麗的珍珠 。（圖／美聯社）

▲顛覆從政女性的穿搭框架，賀錦麗穿Converse帆布鞋上陣。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼賀錦麗的珍珠與帆布鞋 。（圖／翻攝kamalaharris）
▲賀錦麗特別在IG分享她的Converse小白鞋，上面有鼓勵投票的VOTE與愛心小徽章裝飾。（圖／翻攝kamalaharris IG）

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關鍵字：

賀錦麗, 美國副總統, 珍珠, Converse
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