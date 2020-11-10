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迪士尼「聖誕新品」米奇、米妮化身薑餅人　倒數月曆天天都驚喜

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編輯／Emily　圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、sanrio.co.jp

日本迪士尼總會配合季節推出新商品，隨著聖誕節逐漸逼近，今年的聖誕新品也搶先登場了！看米奇、米妮、奇奇蒂蒂、唐老鴨…角色們全換上可愛的聖誕服裝，跑到聖誕樹、聖誕花圈上，還變身成薑餅人、推出聖誕倒數月曆，整系列充滿濃濃節日氣息。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

#娃娃系列

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

聖誕節新品有一系列絨毛玩偶，全都換上紅、綠配色的聖誕服裝。米奇穿上聖誕老公公裝、扛著一包禮物，米妮穿著可愛洋裝、手捧禮物盒，奇奇蒂蒂的服裝一紅一綠，看起來像小妖精，唐老鴨、高飛的服裝是綠色加紅白條紋糖果裝飾。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲奇奇蒂蒂玩偶售價4,290日圓（約台幣1,182元），其他四款玩偶售價2,750日圓（約台幣758元）。

#倒數月曆

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

聖誕節各家都會推出倒數月曆，迪士尼這次也推出兩個版本，第一款外觀是三角聖誕樹造型，每一格小抽屜裡都有不同的零食、點心。另一款月曆裡裝了可愛小公仔，讓你每天蒐集一隻，月曆從12月開始倒數，讓你天天充滿驚喜。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲米奇與朋友們聖誕倒數月曆售價2,530日圓（約台幣697元）。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲迪士尼角色聖誕倒數月曆售價5,500日圓（約台幣1,516元）。

#薑餅人系列

這次新品中有幾款是以聖誕薑餅為靈感設計，薑餅屋擺飾裹滿糖霜、糖果，造型精緻可愛，配上變身成薑餅人的米奇、米妮，讓人超想收藏，還有米奇、米妮薑餅人泡在咖啡杯裡的小擺飾也很可愛。想要實用一點，則有薑餅屋造型盒子，適合裝小零食。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲薑餅屋擺飾售價6,160日圓（約台幣1,698元）。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲薑餅屋盒子售價5,500日圓（約台幣1,516元）。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲薑餅人杯子擺飾售價3,520日圓（約台幣970元）。

#聖誕裝飾

聖誕節裝飾物上多了迪士尼角色可愛度大增，奇奇蒂蒂玩偶聖誕花圈擺在家中整個萌翻，另一款槲寄生花圈則加了米奇玩偶。其他還有多款造型精美的聖誕樹，讓人想通通買來裝飾家裡，過一個迪士尼主題的聖誕節。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲奇奇蒂蒂玩偶花圈售價3,520日圓（約台幣970元），米奇聖誕花圈售價3,960日圓（約台幣1,091元）。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲聖誕樹擺飾售價3,520日圓（約台幣970元），米奇小聖誕樹售價4,400日圓（約台幣1,213元）。

另外，三麗鷗家族也預計在11月11日開賣今年的聖誕節新品，Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大耳狗、酷洛米全部換上聖誕服裝，頭戴聖誕帽、手拿拐杖糖，看起來比平常更惹人愛。這系列有推出絨毛娃娃、玩偶吊飾和立體公仔小吊飾，有了這些角色的陪伴聖誕節絕對會更開心。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲玩偶娃娃售價3,080日圓（約台幣849元）。

▲迪士尼聖誕新品。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）

▲毛巾售價880日圓（約台幣242元），玩偶吊飾售價1,980日圓（約台幣545元），小吊飾售價825日圓（約台幣227元）。

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關鍵字：

迪士尼, 周邊商品, 米奇, 米妮, 奇奇蒂蒂, 唐老鴨, 聖誕節
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