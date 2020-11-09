「丹寧布」神鞋New Balance 327明天開賣！同色系夾克雙面穿好划算

記者王則絲／台北報導

美式丹寧品牌LEVI’S®上月底宣布將釋出與New Balance合作的秋冬聯名系列，其中也囊括了今年最火的「327」鞋款，換上牛仔布拼接帥氣登場，更一口氣推出3款全新配色，形象一出爐就已經讓許多人蠢蠢欲動，連同聯名服裝系列，全新的LEVI’S X New Balance 327鞋款，將於11／10於LEVI’S台北西門店、高雄崛江店正式開賣，售價也一併公開。

▲「LEVI’S® X New Balance® 」最新秋冬聯名明天開賣！。（圖／品牌提供，以下同）

「LEVI’S X New Balance 」這次的聯名運用了IG爆款鞋型New Balance 327，融合LEVI’S®經典丹寧元素，推出了三種配色，包括灰色丹寧、白色拼接與原色丹寧、灰色拼接兩種男鞋款式，以及專為女生打造的日系水洗淺丹寧揉合白色款式，搭配側邊的LEVI’S紅標，以示雙方的聯乘記號。

IG燒爆New Balance 327換上「丹寧布」耍帥 再添3款夢幻新色



▲Levi’s® x New Balance® 聯名系列327，NT＄3,680。

呼應聯名鞋款，本次「LEVI’S X New Balance 」也推出了三款同色系的丹寧夾克，能夠正反「雙面」換穿，一面為經典的牛仔外套面料，另一面則是巨大的N LOGO絎縫設計，並綴以3M反光車邊縫線，向品牌慢跑鞋反光元素致敬，拼接色彩與聯名327相仿，也利用雙面穿手法延續了鞋款「半半」配色的概念，與鞋子搭成一套入手，帥到沒天理！

▲LEVI’S x NEW BALANCE 雙面丹寧夾克，男款灰色、深藍色NT＄4,990、女款淺丹寧色NT＄4,390。

就在稍早10月，LEVI’S攜手大人、小孩都超愛的玩具樂高LEGO，推出「LEVI’S X LEGO Group」樂高聯名系列，在牛仔外套、牛仔褲、包包配件上鑲嵌了「LEGO柔韌底版」，讓粉絲們能利用隨附的110個LEGO DOTS豆豆樂顆粒隨心拼組，就如同毫不設限的客製化布章，還能無限重組，十分大膽創新的想法，極富童趣玩味，令人忍不住直呼：「太可愛！」

▲「LEVI’S X LEGO Group」樂高聯名系列。（圖／品牌提供）

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