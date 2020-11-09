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39歲李棟旭、韓藝瑟罕見同框！「紅眼妝歐膩」對尬九尾狐超養眼

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記者鮑璿安／台北報導

李棟旭近期出演韓劇《九尾狐傳》人氣再攀新高，5日他帥氣合體女星韓藝瑟，同為39歲的兩人可謂「南韓逆齡代表」，以FENDI秋冬灰色系服裝亮相，韓藝瑟更畫上「紅眼妝」頂著俐落眉上瀏海現身，一帥一美讓粉絲大呼驚艷。

▲▼ FENDI。（圖／品牌提供）

▲▼ FENDI。（圖／品牌提供）

▲李棟旭合體女星韓藝瑟出席FENDI於首爾Galleria的點燈儀式。（圖／品牌提供）

李棟旭卸下《九尾狐傳》劇中憂鬱形象，與女星韓藝瑟出席FENDI於首爾Galleria的點燈儀式，隨著當地氣溫降低，兩人不約而同以灰色系秋冬服裝亮相，李棟旭梳起旁分髮型，穿著品牌雙色拼接西裝外套，淺格紋效果傳遞正式感，再以俐落剪裁彰顯他的硬挺身材，搭配內裡紅色毛衣，由內而外散發男神氣息。

▲▼ FENDI。（圖／品牌提供）

▲39歲女星韓藝瑟演繹「紅眼妝」超逆齡。（圖／品牌提供）

與李棟旭同齡的39歲女星韓藝瑟，同樣是逆齡代表，自從剪了眉上瀏海後，韓藝瑟超精緻巴掌臉一直是網友熱議焦點，這回她以深灰色系大衣出席活動，硬挺寬大的肩線為整體增添不少氣勢，而V領搭配粗腰封點綴，完全不顯身材臃腫；更畫上宛如吸血鬼般的「紅眼妝」，絕非凡人能夠輕鬆駕馭，兩人這回合體，也不忘在巨型聖誕樹下合照，趁機搶逛秋冬男女裝期間限定店，宛如少男少女一般讓人吸睛。

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關鍵字：

FENDI, 韓藝瑟, 李棟旭, 南韓, 九尾狐傳, 韓劇, 首爾, 韓星
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