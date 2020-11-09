fb ig video ETtoday search mobile

凱特王子妃肅穆神情也好動人　穿黑色軍裝大衣也太瘦！　

>

記者王則絲／外電報導

英國王子妃凱特（Kate Middleton）上週日（8日）偕同皇室成員們一同出席榮軍紀念日哀悼典禮，莊重肅穆的場合裡大家都以一身黑色裝束以示哀淒之意，凱特王子妃的黑色軍裝大衣剪裁俐落堅挺，並透過特殊訂製展現品味，嚴肅的神情與裝扮和平常風格好不一樣，讓人也不禁肅然起敬。

▲英國皇室 榮軍紀念日。（圖／翻攝自IG）

▲凱特王子妃出席榮軍紀念日。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal、＠theroyalfamily，以下同）

英國於每年的11月11日或是接近的星期天舉辦榮軍紀念日，以紀念於第一、二次世界大戰陣亡的將士，王室今年出席紀念活動，凱特王子妃又再次成為大家的目光焦點。

▲英國皇室 榮軍紀念日。（圖／翻攝自IG）

▲凱特王子妃穿著愛牌Alexander McQueen訂製大衣。

凱特王子妃這回選穿的黑色軍裝大衣，是向熟悉的愛牌Alexander McQueen所訂製，簡約的大衣下不因純黑的顏色而無聊，肩膀上的墊肩與流蘇除致敬展場上將士的軍裝，也很修飾肩膀線條，腰側釦則凸顯了腰線，讓凱特的身形顯得特別修長，並在胸前別上象徵性的「罌粟花」以表紀念，頭上的黑色禮帽則是來自英國設計師Philip Treacy，搭配上來自伊莉莎白二世女王的珍珠耳環點綴，端莊典雅。

▲英國皇室 榮軍紀念日。（圖／翻攝自IG）

▲（左）卡蜜拉與（右）凱特於活動上謹守社交距離。

平常總是掛著大大笑容的凱特，親民的作風得到民眾喜愛，休閒的洋裝、套裝或是正式場合的禮服、西裝，不管身上穿什麼都會成為討論的話題，優雅甜美的印象深植大家心中，這次難得特別莊重的打扮，感覺與平時非常不一樣，不過凱特嚴肅的神情依然動人，也同時展現一貫的高品味衣Q，受到粉絲稱讚：「雖然這是個嚴肅的場合，但是凱特依然非常漂亮。」

►賀錦麗愛穿2000元帆布鞋接地氣　珍珠一戴超過30年

►歐陽娜娜「潮流造型」遭吐槽！豹紋、背心裝硬穿上身　網：難懂

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

凱特, 凱特王子妃, 凱特王妃, Kate, 英國皇室, 榮軍紀念日, Alexander McQueen
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

洗衣袋只是求心安？　正確3用法才能護衣

洗衣袋只是求心安？　正確3用法才能護衣

日本髮型師票選「最佳洗髮精」Top 5　開架品牌竟佔了3名 中壢隱藏版美食TOP10！浮誇海鮮丼飯、泰式簡餐　大份量CP值爆高 精品「迷你經典黑包」TOP 7價格、容量總整理　投資一款就能揹很久 歐陽娜娜「潮流造型」遭吐槽！豹紋、背心裝硬穿上身　網：難懂 奧斯塔羅12星座一周運勢1109-1115　天蠍感情加速增溫、天秤小人多 纖細肩頸線怎麼練？瑜伽老師親授運動3步驟　睡前做一下兩週見效 別總是問他「還愛不愛你」！5個小技巧，拿回愛情主導權

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面