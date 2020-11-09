凱特王子妃肅穆神情也好動人　穿黑色軍裝大衣也太瘦！　

記者王則絲／外電報導

英國王子妃凱特（Kate Middleton）上週日（8日）偕同皇室成員們一同出席榮軍紀念日哀悼典禮，莊重肅穆的場合裡大家都以一身黑色裝束以示哀淒之意，凱特王子妃的黑色軍裝大衣剪裁俐落堅挺，並透過特殊訂製展現品味，嚴肅的神情與裝扮和平常風格好不一樣，讓人也不禁肅然起敬。

▲凱特王子妃出席榮軍紀念日。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal、＠theroyalfamily，以下同）



英國於每年的11月11日或是接近的星期天舉辦榮軍紀念日，以紀念於第一、二次世界大戰陣亡的將士，王室今年出席紀念活動，凱特王子妃又再次成為大家的目光焦點。

▲凱特王子妃穿著愛牌Alexander McQueen訂製大衣。



凱特王子妃這回選穿的黑色軍裝大衣，是向熟悉的愛牌Alexander McQueen所訂製，簡約的大衣下不因純黑的顏色而無聊，肩膀上的墊肩與流蘇除致敬展場上將士的軍裝，也很修飾肩膀線條，腰側釦則凸顯了腰線，讓凱特的身形顯得特別修長，並在胸前別上象徵性的「罌粟花」以表紀念，頭上的黑色禮帽則是來自英國設計師Philip Treacy，搭配上來自伊莉莎白二世女王的珍珠耳環點綴，端莊典雅。

▲（左）卡蜜拉與（右）凱特於活動上謹守社交距離。

平常總是掛著大大笑容的凱特，親民的作風得到民眾喜愛，休閒的洋裝、套裝或是正式場合的禮服、西裝，不管身上穿什麼都會成為討論的話題，優雅甜美的印象深植大家心中，這次難得特別莊重的打扮，感覺與平時非常不一樣，不過凱特嚴肅的神情依然動人，也同時展現一貫的高品味衣Q，受到粉絲稱讚：「雖然這是個嚴肅的場合，但是凱特依然非常漂亮。」

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