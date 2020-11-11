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「史上最胖貓咪」幫你壓泡麵！鴨子公仔肥到融化　獵奇造型讓人笑噴

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@meetissai、@Play_Gacha

日本模型神人@meetissai經常在推特上分享自己製作的公仔，他很多靈感來自網路爆紅的動物照片，將奇特造型的動物們實體化，做成搞怪有趣的小公仔。最近他又新創作了「史上最胖的貓咪」以及「融化的動物」系列，公仔被拿來壓泡麵超適合，搞笑模樣立刻引起熱烈討論。

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

「史上最胖的貓咪」公仔是照著網路上一張超胖貓咪的照片製作而成，這隻貓咪頭小小的，但身體被放大到不成比例，圓成一顆球的體型根本是被阿嬤養大的，雖然看起來很違和，卻有種莫名的萌感，彷彿一顆軟Q的麻糬，實體化之後看起來詭異又可愛，拿來壓泡麵剛剛好。

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

@meetissai還創作了很多「融化的動物」，其中一款鴨子公仔的身體胖到溢出來，放在桌角、杯子邊緣，給人一種鴨子身體融化的錯覺，實在是太Q啦！另外還有癱軟成一攤泥的熊貓，以及融化到只剩頭的黃金鼠，有趣的造型讓人看了忍不住發笑，網友們都想跪求量產。

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

喜歡有趣的動物造型公仔，可以看看日本扭蛋公司T-ARTS預計在2021年2月上市的「奇異鳥的日常」扭蛋，這系列是跟推特上有名的插畫家@mooomiso合作，將他繪製的奇異鳥實體化，做成立體小公仔，有呆呆坐著、蓋棉被睡覺、戴口罩和拿著FREE HUGS牌子這四種款式。

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

▲胖貓咪公仔。（圖／翻攝自twitter@meetissai）

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關鍵字：

貓咪, 壓泡麵, 公仔, 動物
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