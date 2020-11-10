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「炎柱」背影、善逸「霹靂一閃」圖案T恤帥爆！GU《鬼滅》新聯名太欠敗

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記者王則絲／台北報導

今年最夯日本動畫電影版《鬼滅之刃：無限列車編》在台上映10日票房已突破2.5億台幣，人氣之高由此可證，大人、小朋友都為之瘋狂，日系快時尚品牌GU近日宣布將延續上一波合作，再次推出《鬼滅之刃》聯名系列第二彈，並於11／20開賣，包括長袖T恤、帽T、童裝和配件，「炎柱」款式劇迷必收、善逸圖T太帥！

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲GU X 《鬼滅之刃》推出第二波聯名系列服裝。（圖／品牌提供，以下同）

現在只要是和鬼滅有關的周邊聯名商品都賣得嚇嚇叫，在日本甚至出現因買了過多周邊而導致荷包大失血的「鬼滅貧窮」現象，令人哭笑不得。這次GU在電影上映後乘著熱潮再次推出《鬼滅之刃》聯名服裝，完全沒有要放過大家的意思，帶來了非常多的品項，以男裝尺寸為主，男、女生皆可駕馭，另也有童裝與配件。

此為GU與《鬼滅之刃》的第二度聯名，延續上回的主題「愛」作為設計靈感，採用每個角色的招牌色調與元素，尤其是近期因電影推出而人氣大暴增的「炎柱」煉獄杏壽郎，有兩款T恤選擇；鬼滅最高人氣角色善逸的雷之呼吸法「霹靂一閃」也有專屬的設計圖T。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲寬版休閒上衣，NT＄790。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲寬版T恤，NT＄590。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲棉質寬版T恤，NT＄590。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲棉質寬版T恤，NT＄590。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲寬版休閒上衣，NT＄790。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲寬版休閒上衣，NT＄790。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲寬版連帽上衣，NT＄890。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲寬版連帽上衣，NT＄890。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲寬版連帽上衣（正反面），NT＄890。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲寬版T恤，NT＄590。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲帆布托特包NT＄290。

▲GU X 鬼滅之刃 第二波 。（圖／品牌提供）

▲手機殼，NT＄590。

除了可以買服裝之外，還有《鬼滅之刃》主題限定店可以逛，即起至12／6於高雄夢時代南部獨家展出，以口咬竹子的禰豆子為靈感發想，推出期間限定美食「禰豆子竹筒飯」，現場更設有250公分高的「炎柱」煉獄杏壽郎造型御守扭蛋機等裝置，讓民眾拍照打卡。

▲高雄夢時代推出2款快閃吸客。（圖／夢時代提供）

▲高雄夢時代推出2款快閃吸客。（圖／夢時代提供）

▲高雄夢時代推出2款快閃吸客。（圖／夢時代提供）

▲鬼滅高雄限定店推出竹筒飯限定美食。（圖／夢時代提供）

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GU, 鬼滅之刃, 聯名, 炎柱, 杏壽郎, 善逸, 鬼滅, 鬼殺隊
fashion.net

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