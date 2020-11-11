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BLACKPINK Jisoo韓國藝能界公認好人品！私服穿搭7範本超圈粉

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在BLACKPINK中擔任門面的Jisoo，是典型的韓國美女代表，也因為如此，2020年受Dior邀請出任韓國美妝大使，更曾與Cartier合作，拍攝Pasha de Cartier腕錶系列形象短片。Jisoo在韓國藝能界更是公認的人品好，與不少前輩都是好友，最讓人暖心的是，在練習生時期，把獨自勇闖外地的成員Lisa帶回家過年。因為新專輯《The Album》發行，Jisoo在專輯中的穿搭引起討論，而她私下穿搭更是韓妞們的典範。

經典白T超百搭

一件白色 Logo/Slogan T-Shirt就能營造多變的風格，好比Jisoo以Dior「I Say I」T-Shirt搭配上酒紅色蓬紗裙，或是套上灰色大衣搭配貝雷帽，展現氣質女神、書卷文青等不同樣貌。

印花洋裝小心機

外出旅行時，一件增添亮點的印花洋裝絕對不能少。Jisoo選擇碎花印花洋裝時，會利用草帽、項鍊、手拿包等配件點綴，為穿搭增加更多小巧思。

復古格紋元素

在復古風當代的今年，Jisoo以格紋單品穿出懷舊感，像是格紋長褲搭配大學T、長版襯衫作為洋裝，或是以格紋報童帽營造書卷氣息。

開襟衫造型

四季都能穿搭的開襟衫，不僅能當成罩衫增加穿搭亮點，還能直接單穿作為上衣，配色方面可以像Jisoo學習，選用薰衣草、灰、天藍等柔和配色，展現少女青春、活潑的樣貌。

冬日毛衣穿搭

冬日必備的毛衣穿搭可不無聊，像Jisoo選擇繽紛渲染的短版款式，為冷冽冬日帶來活力；或是直接以一件長版黑白條紋毛衣作為洋裝；還可以在襯衫外頭搭件毛衣，打造正式、休閒兼具的造型。

西裝穿搭多了帥氣

近幾年，西裝外套成為秋冬穿搭不可或缺的單品之一，Jisoo曾以Dior寬版西裝出席活動，既正式又帥氣的風格，展現女性亦剛亦柔的一面，同時也顛覆Jisoo以往給人的印象，更被網友封上「人間Dior」的美名。

氣質晚宴裝束

偶爾碰上比較正式的聚會時，可以參考Jisoo的氣質穿搭，像是緞面細肩小禮服、格紋襯衫洋裝或是平口格紋禮服等，都是出席晚宴的不敗選擇。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, BLACKPINK, Jisoo
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