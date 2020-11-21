五大襯衫穿搭法則出鏡率最高！要紮不紮依然流行

相信你的衣櫥裡一定少不了襯衫這樣單品，然而造型時該如何搭配才能顯出襯衫的高級質感呢？這將讓我們跟上歐美時尚達人的步伐，抓住穿搭時的重點：

率性解開衣釦

單穿襯衫也能很時髦！首先第一個穿搭技巧便是將衣領的衣釦解開約三至四顆，除了能拉長視覺上的頸部，達到修飾臉型的效果外，也可讓性感鎖骨線展露而出，達到慵懶的迷人氛圍。

尤其與大衣外套搭配時更能襯出其撫媚氣息。

以綁結取代釦子

然而你也可以大膽地將所有衣釦解開，選擇於衣擺處打上結，輕鬆打造出V領短版襯衫，比起原先的設計款更多了率性的瀟灑韻味。

造型時與高腰長褲、裙子混搭也不會因此而遮蓋住身形比例喔。

要紮不紮依然流行

從「要穿不穿」延伸出的「要紮不紮」，至今依然受到歐美人士的青睞，尤其當碰上Oversized襯衫時，將一半衣擺紮進褲頭的穿衣法便成了最佳的突顯比例小技巧，同時替衣著注入滿滿設計感。

針織衫最佳夥伴

當冷天來臨時，除了拿出針織衫，也可於內裡搭上襯衫，除了能增添保暖度，更重要的是多了造型層次！同時，別忘了將衣擺拉出，淡化針織衫的厚重感。

襯衫=罩衫

最後的最後，Oversized襯衫也可直接化作為罩衫穿著，不但可與T-Shirt和小背心搭配，也可選擇扣上單顆釦子，展現襯衫的質感美。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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