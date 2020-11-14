宋慧喬、金素妍出道20年只有更美！韓女星超狂凍齡保養術公開

有在關注韓劇的大家，不曉得是否也有同樣的疑惑？為什麼這些女主角們，從20年前出道至今都沒變！從最近上流戰爭金素妍、柳真，先前鬼媽媽金泰希，愛的迫降孫藝珍到仙氣逼人的喬妹宋慧喬，一起來看看他們的凍齡保養術！

金素妍：愛用蘆薈凝膠

擁有多部知名作品如《愛上女主播》、《順風婦產科》等，最近出演《Penthouse上流戰爭》中的千書真一角，除了高貴華麗的造型、狗血劇情引發討論外，與剛出道時看起來沒什麼差異的她，凍齡的保養技巧也讓人好奇！

金素妍先前曾分享過，雖然韓國的皮膚管理非常盛行，但比起到美容院，他還是更喜歡在家每天保養，而他最重視的保養環節就是保濕，最喜歡也最常用的保養品則是蘆薈凝膠，會以厚敷的方式保養肌膚，能夠達到鎮靜和補水的效果，除此之外在上保養品時也會搭配按摩手法，讓手溫幫助保養品吸收，並達到拉提的效果。

柳真：徹底清潔、使用天然產品

除了金素妍外，《Penthouse上流戰爭》另一個引人注目的角色就是柳真，1997年從女子團體S.E.S5中出道的她可以說是女偶像們的元祖，今年39歲的她，先前也曾拿下歷屆女團最美門面擔當的稱號。

曾擔任韓國美妝節目《Get It Beauty》主持人的她，也大方分享自己的保養秘訣，對她來說徹底清潔和使用天然成份的保養品是非常重要的，他的保養步驟很精簡，在清潔完畢後會直接上精華液or美容油，再以拉提的手法上乳霜。

接下來則是柳真的獨門保養秘訣，她會用熱水將毛巾加熱後擰乾後，用熱毛巾敷臉加速保養品吸收，接著將毛巾浸泡冰水後敷臉，達到收斂毛孔的效果，最後再混合保養油和乳霜上臉。

孫藝珍：重視毛孔管理、溫毛巾濕敷

先前出演《愛的迫降》尹世理，最近才和玄彬一起拿下2020最佳CP票選冠軍，不僅在劇中使用的產品受到網友的注目，出道至今20年、已經38歲的她依然甜美，孫藝珍的凍齡保養祕訣又是什麼呢？

孫藝珍非常重視毛孔管理，先前曾在韓國綜藝節目上分享過，她洗臉時會用溫熱的毛巾敷臉，並同時按摩加速角質軟化和去除殘妝、污垢等等，是她每天一定會做的事，除此之外他的獨門美白秘訣是使用泡過檸檬片的水洗臉，不過這個方法當然不見得適用於每個人，大家還是要斟酌喔！

金泰希：注重食補、簡單保養

金泰希想必大家也是不陌生，先前出演《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》感動一大票觀眾，現實生活中更是事業、家庭生活都幸福美滿，保養得宜的她完全看不出來今年已經40歲了，喜歡下廚的金泰希，對於食補養生也非常重視喔！

她曾在採訪中透露，他會自製一款「抗老煎餅」，基本上就是山藥加上少許麵粉和鹽巴調味，再以煎鍋煎熟即可食用，山藥中富含膳食纖維，也能夠用來控制熱量喔！在保養方面，因為拍戲需要長時間帶妝，因此私下金泰熙也是能素顏就盡量素顏，產品也以單一成分商品為主，只使用化妝水、精華液和眼霜而已

宋慧喬：抗老要從年輕開始

宋慧喬代言的韓國保養品牌雪花秀，本來就是宋慧喬愛用的品牌！出道多年以來一直維持著好膚質不是沒原因，她曾經分享過，抗老這件事是從她20幾歲開始就持續進行到現在的，同樣工作需要長時間帶妝，因此下戲後、非工作狀態的私人時間也是盡量不化妝的！

宋慧喬也多次分享她的空瓶就是潤燥精華ex，潤燥精華能夠平衡整體膚況，而注重保濕的喬妹也會在換季缺水時使用面膜，加強肌膚的滋潤度。除了保濕外，防曬也是她很重視的環節，確實的阻隔紫外線也能延緩肌膚的老化！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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