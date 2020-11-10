《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊妝容解析　精靈系大眼是重點

近期討論度最高的影集就屬Netflix的《后翼棄兵》了，飾演女主角Beth貝絲的Anya Taylor-Joy安雅泰勒喬伊更是整部片的精隨所在！擁有三國血統的她，擁有極具辨識度的五官和大眼，與Anya多次合作的好萊塢女星御用彩妝師Georgie Eisdell，也來分享平常Anya最喜歡的妝容！

會說話的雙眼是重點

Anya與Georgie Eisdell合作多次，其中最具代表性的就是年初電影《艾瑪Emma》首映會時與香緹卡Chantecaille聯手打造的紅毯妝容，Georgie Eisdell表示：「Anya有雙會說話的大眼，氣質清新脫俗，我想再為她加點性感的元素，也因此選擇了優雅恬淡的香緹卡。」

自然粉嫩+柔和煙燻 打造夢幻精靈妝

Georgie Eisdell在Anya的妝容上，以柔和的煙燻眼妝為主角，搭配精緻水潤的肌膚、自然粉嫩的唇妝為配角，將她原有的美麗臉龐打造的更夢幻、宛如精靈一般，氣質更加不凡。

使用品項大公開

底妝：HD高畫質修片蜜粉餅

絲絨般的水潤質地能與肌膚完美融合，創造出宛如天生的健康光澤，修飾毛孔的效果也非常優秀，能夠打造肌膚無瑕光滑的觸感。

眼妝：人蔘長效眼影蕊#Peony、飛行寶石四色眼彩盤#熱帶暖

首先以#Peony刷在整個眼窩打底，創造乾淨的眼窩色，接著使用四色眼彩盤中的霧面中性棕色和微光的桃紅色暈染，打造深邃輪廓。

頰彩：水潤頰彩凍#Happy

這款頰彩凍是輕薄的果凍質地，輕輕一抹能讓雙頰水嫩沁涼，並且粉嫩色澤持久不掉色！

香緹卡Chantecaille Anya Taylor-Joy精靈系妝容品項參考價格

人蔘長效眼影蕊#Peony，NT$1,080

飛行寶石四色眼彩盤#熱帶暖，NT$2,800

水潤頰彩凍#Happy，NT$1,550

HD高畫質修片蜜粉餅，NT$3,000

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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