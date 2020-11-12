《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊引爆話題　5部經典作品造型解析　

Netflix最新推出的《后翼棄兵（The Queen's Gambit）》無疑是今年下半年最具話題性的迷你影集，女主Anya Taylor-Joy安雅泰勒喬伊在劇中的造型更是成功抓住眾人視線，引起討論話題，然而除了《后翼棄兵》，Anya Taylor-Joy出道至今的五部作品也值得你一同深入探討解析：

《女巫（The Witch）》

2015年上映的《女巫（The Witch）》，描述著一個清教徒家0.庭移民到新英格蘭後，卻因某種邪惡的詛咒導致生活不易而展開的故事，其撲朔迷離的劇情雖引發兩極的評論，但撇除腳本走向，Anya Taylor-Joy仍憑藉著一流演技，入圍諸多獎項提名。

由於故事發生在1630年的新英格蘭，因此Anya Taylor-Joy就造型方面並無過多的發展空間，多以鄉村風的田園裝扮亮相，配色則多以柔和的薰衣草紫搭配混濁的米白色，演繹當時女主身處的樸實農村生活。

另外像是咖啡色系的針織衫、斗篷及大傘裙，彷彿均透過土壤般的色彩，呼應著女主角出身自農村家的地位身份。

《巴瑞精神（Barry）》

2016年上映的《巴瑞精神（Barry）》，以美國前總統歐巴馬大學時期為藍本，從弱勢族群角度講述歐巴馬求學時所遭遇的文化分歧、自我認同、種族歧視等議題。劇中，Anya Taylor-Joy所飾演的歐巴馬女友一角，是位出生於標準白人家庭的女大生，雖然兩人相愛，但她卻也是使得歐巴馬對於未來感到迷茫的主因。

劇中，Anya Taylor-Joy化身為清新亮麗的女大生，整體風格以知性簡約的主調為造型亮點，好比百搭的純色毛衣配上墊肩大衣，再搭配上簡單的飾品，毫不費力地演繹出女大學生的清純樣貌。

出席家庭宴會時，Anya Taylor-Joy則選擇穿上亮紅色印花洋裝，並化上一抹紅唇，彷彿藉著成熟風格的穿著宣告自己已經是位小大人，然而卻在此時悄悄形成和男主角之間的的家境差距對比。

《分裂（Split）》

同一年，Anya Taylor-Joy出演了人生代表作《分裂（Split）》。這部著重於心理描繪的驚悚片，透過看似平凡的綁架案，揭開多重人格的神秘面紗，觀眾們更在Anya Taylor-Joy精湛演技的帶領下進入了一場與內心交戰的懸疑劇情。不僅佳評不斷，Anya Taylor-Joy更因該片逐漸走入大眾目光。

劇中飾演受害者的Anya Taylor-Joy，雖然從頭到尾只身穿了同一件抓皺白Tee與低腰丹寧褲，卻足以襯出輕少女的叛逆青春感。然而到了續集《異裂（Glass）》，Anya Taylor-Joy甩開柔弱形象，換上紅色開襟襯衫與格紋寬褲，體現她歷經時間磨練後的自信文雅風貌。

《良種動物（Thoroughbreds）》

這部於2018年上映的《良種動物（Thoroughbreds）》，透過黑色幽默的口吻，講述兩位女孩因對繼父的厭惡而延伸出的一場謀殺計畫，相較於過往扮演的羞澀或是乖乖女性格，Anya Taylor-Joy在劇中飾演的名門世家千金小姐Lily冷酷又高雅，相當具有富家女孩自傲的態度。

貴為千金的Anya Taylor-Joy，衣著方面選以V領針織連身裙、緞面綁帶上衣等英倫學院風造型登場，色系則以經典的黑、白兩色彰顯大小姐固有的恬靜氣質。

除了黑白色衣著外，Anya Taylor-Joy也時常透過藍色系服飾突顯她復古佳人的迷人氣息，好比印有花卉圖樣的針織衫、水藍色連身裙以及彼得潘領無袖上衣等，均帶出劇中Anya Taylor-Joy另一種清新復古韻味，相當符合她的角色設定。

《艾瑪.（Emma.）》

改編自珍·奧斯汀的1815年小說《艾瑪》，《艾瑪.（Emma.）》將經典原著重新演繹，打造成一部浪漫喜劇，讓女主艾瑪（Anya Taylor-Joy飾）在這充斥反諷社會階層與青澀的成長故事裡，尋找屬於她自己的真愛與幸福結局。

因電影背景預設為19世紀，Anya Taylor-Joy不僅髮型採用復古的手指波浪捲，劇中的造型也格外古典優雅，像是荷葉抑或蕾絲滾邊的衣領與衣袖，均反應著當時的潮流趨勢。此外，Anya Taylor-Joy也時常身穿象徵女子純潔的白色連身洋裝亮相，並綴以耳環、項鍊、手鐲等珠寶，營造簡約清新的淑女形象。

擺脫純白衣裳，Anya Taylor-Joy偶而也會選擇穿上高彩度的洋裝出席盛宴，並頭戴與服裝色彩相呼應的造型禮帽，將她古靈精怪的性格突顯而出，可說是替整體裝扮佐上畫龍點睛的華麗效果。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 從優雅正裝到青春甜俏，從MYVEGA到MA，打造全新專屬台灣女性品牌的電商扛霸主！

● 《后翼棄兵》精靈系女神Anya Taylor-Joy五部經典作品造型解析！這之中你又看過哪幾部？

● 換手拎包其實是在打暗號、以配色表明立場...看英國女王、戴安娜、凱特王妃用服裝與包款細節隱藏的10個訊息