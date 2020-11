Twice、IZ*ONE女團感亮片眼妝畫法！教你4大技巧　日常、派對都亮眼

眼妝點上高閃度的亮片眼影,輕鬆就能塑造妝容亮點!韓國女團如Twice、IZ*ONE等,在新曲舞台上的妝容也有使用,但別擔心!女團感亮片眼影並非只有女團可用,以下就來告訴你怎麼畫?讓你日常、派對都亮眼!

Tips1 無辜臥蠶

說到亮片眼影,相信大家第一件想到的是就是要點在臥蠶,位置落在眼珠正中央起前半段,色系多會以香檳金、粉色等暖色系為主,整體看起來色一致,能夠凸顯水汪汪的感覺又不會太不自然。

當然如果是要參加派對,就可以參考Twice彩瑛在《I CAN'T STOP ME》MV中的妝容,選擇色彩較為豐富、飽和度較高的亮片,大範圍上在整個下眼影的位置,搭配上不同色系的隱眼,即使上眼影只有簡單的裸色也一樣很吸睛!

Tips2 眼頭閃度

除了臥蠶外,眼頭打亮也是很重要的!眼頭會選擇比臥蠶亮度更高、顆粒也較大的亮片,在眨眼、轉動的時候,一閃一閃的效果特別明顯!

像是IZ*ONE的張元瑛眼型又大又長,除了眼尾微微上揚的眼線外,眼頭明顯的銀白色打亮,更凸顯了她五官的魅惑感,但在頰彩、唇彩的部分,則使用淡粉色平衡魅惑的風情,維持與她年紀相應的少女感!

Tips3 眼窩眉下若隱若現

除了眼頭、臥蠶外,最近亮片也延伸到了眉下、眼窩的位置,這個位置隨著眼部肌肉的動作,會產生若隱若現的效果,就像星星一般一閃一閃的,亮片顆粒不會太明顯,否則眼妝的重點可能會有點太多喔!

Tips4 眼下三角是亮點

使用亮片膠甚至是水鑽,貼在從眼下開始,延伸至打亮的顴骨位置,也是近期亮片使用的重點,與頰彩的腮紅、打亮銜接融合,又能吸引觀眾的視線集中在眼睛周圍,眼神的表現也會更容易被注意到。

同場加映:女團感亮片眼影推薦

Unleashia

在 Instagram 查看這則貼文 UNLEASHIA 언리시아(@unleashia)分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 26 日 下午 7:03 張貼

Unleashia是來自韓國的品牌,目前有眼彩、唇彩等商品,每一樣都是閃亮亮,值得一提的是,這個品牌是無動物實驗的唷!其中最推薦4色眼影盤,2色霧面、1色珠光、1色亮片,不同色號中有愛星、星星等大亮片,用在臉上超吸睛!另外他們的明星商品是閃光凝膠,質地濕潤服貼,上在臉上、鎖骨都適合,使用卸妝產品即可輕鬆卸除。

就連PONY也是他們家眼影凝膠的愛用者喔!

too cool for school TAG ME 閃亮亮慕斯眼影

在 Instagram 查看這則貼文 toocoolforschool_TAIWAN(@toocoolforschool_tw)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 下午 11:29 張貼

說到tcfs,大家最先想到的應該會是美術課系列,全新Tag系列有慕斯眼影、唇彩等,其中慕斯眼影為珠光、大亮片的雙色組合,除了能夠單用外,官方也有示範雙色疊擦的畫法,閃度十分搶眼!

3CE

在 Instagram 查看這則貼文 3CE Official Instagram(@3ce_official)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 下午 10:29 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 3CE Official Instagram(@3ce_official)分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 4 日 下午 7:56 張貼

3CE的眼影盤討論度也很高,今年夏天他們推出色號#DELIGHTFUL、#SHOT AGAIN的9宮格亮片眼影盤,9色皆為珠光&亮片色,顆粒由小到大通通包辦,除了眼影盤外,它們的Eye Switch眼影蜜和Eye Switch Pot眼影霜也很適合用來打造女團感眼妝。

女團感亮片眼影推薦參考價格

UNLEASHIA璀璨閃光凝膠,NT$525

UNLEASHIA多功能四宮格眼影盤,NT$700

too cool for school TAG ME 閃亮亮慕斯眼影,NT$410

3CE Multi Eye Color Palette,NT$1,190

3CE Eye Switch,NT$470

3CE Eye Switch Pot,NT$560

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 想脫單這樣妝!斬男2.0「茶藝系」妝容公開,奶油燕麥色系讓你惹憐清純中帶著性感迷濛

● 蘭蔻x CHIARA FERRAGNI 2021年再度推出聯名彩妝!眨眼藍潮系列絕對是新年必搶

● 韓星都在測的Personal Color是什麼?日韓超夯專屬色諮詢,再也不怕買彩妝踩到雷!