Twice、IZ*ONE女團感亮片眼妝畫法！教你4大技巧　日常、派對都亮眼

眼妝點上高閃度的亮片眼影，輕鬆就能塑造妝容亮點！韓國女團如Twice、IZ*ONE等，在新曲舞台上的妝容也有使用，但別擔心！女團感亮片眼影並非只有女團可用，以下就來告訴你怎麼畫？讓你日常、派對都亮眼！

Tips1 無辜臥蠶

說到亮片眼影，相信大家第一件想到的是就是要點在臥蠶，位置落在眼珠正中央起前半段，色系多會以香檳金、粉色等暖色系為主，整體看起來色一致，能夠凸顯水汪汪的感覺又不會太不自然。

當然如果是要參加派對，就可以參考Twice彩瑛在《I CAN'T STOP ME》MV中的妝容，選擇色彩較為豐富、飽和度較高的亮片，大範圍上在整個下眼影的位置，搭配上不同色系的隱眼，即使上眼影只有簡單的裸色也一樣很吸睛！

Tips2 眼頭閃度

除了臥蠶外，眼頭打亮也是很重要的！眼頭會選擇比臥蠶亮度更高、顆粒也較大的亮片，在眨眼、轉動的時候，一閃一閃的效果特別明顯！

像是IZ*ONE的張元瑛眼型又大又長，除了眼尾微微上揚的眼線外，眼頭明顯的銀白色打亮，更凸顯了她五官的魅惑感，但在頰彩、唇彩的部分，則使用淡粉色平衡魅惑的風情，維持與她年紀相應的少女感！

Tips3 眼窩眉下若隱若現

除了眼頭、臥蠶外，最近亮片也延伸到了眉下、眼窩的位置，這個位置隨著眼部肌肉的動作，會產生若隱若現的效果，就像星星一般一閃一閃的，亮片顆粒不會太明顯，否則眼妝的重點可能會有點太多喔！

Tips4 眼下三角是亮點

使用亮片膠甚至是水鑽，貼在從眼下開始，延伸至打亮的顴骨位置，也是近期亮片使用的重點，與頰彩的腮紅、打亮銜接融合，又能吸引觀眾的視線集中在眼睛周圍，眼神的表現也會更容易被注意到。

同場加映：女團感亮片眼影推薦

Unleashia

在 Instagram 查看這則貼文 UNLEASHIA 언리시아（@unleashia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 26 日 下午 7:03 張貼

Unleashia是來自韓國的品牌，目前有眼彩、唇彩等商品，每一樣都是閃亮亮，值得一提的是，這個品牌是無動物實驗的唷！其中最推薦4色眼影盤，2色霧面、1色珠光、1色亮片，不同色號中有愛星、星星等大亮片，用在臉上超吸睛！另外他們的明星商品是閃光凝膠，質地濕潤服貼，上在臉上、鎖骨都適合，使用卸妝產品即可輕鬆卸除。

就連PONY也是他們家眼影凝膠的愛用者喔！

too cool for school TAG ME 閃亮亮慕斯眼影

在 Instagram 查看這則貼文 toocoolforschool_TAIWAN（@toocoolforschool_tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 下午 11:29 張貼

說到tcfs，大家最先想到的應該會是美術課系列，全新Tag系列有慕斯眼影、唇彩等，其中慕斯眼影為珠光、大亮片的雙色組合，除了能夠單用外，官方也有示範雙色疊擦的畫法，閃度十分搶眼！

3CE

在 Instagram 查看這則貼文 3CE Official Instagram（@3ce_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 下午 10:29 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 3CE Official Instagram（@3ce_official）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 4 日 下午 7:56 張貼

3CE的眼影盤討論度也很高，今年夏天他們推出色號#DELIGHTFUL、#SHOT AGAIN的9宮格亮片眼影盤，9色皆為珠光&亮片色，顆粒由小到大通通包辦，除了眼影盤外，它們的Eye Switch眼影蜜和Eye Switch Pot眼影霜也很適合用來打造女團感眼妝。

女團感亮片眼影推薦參考價格

UNLEASHIA璀璨閃光凝膠，NT$525

UNLEASHIA多功能四宮格眼影盤，NT$700

too cool for school TAG ME 閃亮亮慕斯眼影，NT$410

3CE Multi Eye Color Palette，NT$1,190

3CE Eye Switch，NT$470

3CE Eye Switch Pot，NT$560

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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