安格斯12星座一周運勢11/09-11/15　牡羊再撐一下、摩羯最好低調

牡羊座 3.21~4.20

所謂關關難過關關過，送走了水逆，火星逆行仍持續在羊兒的本命宮位，諸事不宜，還得再撐一下！這週的你人際與感情容易出現問題，以為溝通好的事很可能事與願違，造成生活上的麻煩，也會傷害到你與對方的交情。已有情人的雙方相處可以浪漫經營，但要避免帶入個人壓力與情緒。單身者則暫且沒有明顯的桃花。

金牛座 4.21~5.20

金牛座熱愛追求生活中的安適愉悅，就算工作也往往只想待在自己的舒適圈中，近期的你有過於安逸的跡象，在職場上不進則退，當心成為同組夥伴們的負擔。感情上對自己坦誠是件重要的事，已經有情人者還要再認真，感情是需要彼此互動和經營的。單身者要留意這段期間結識的對象，對方也許別有用意。

雙子座 5.21~6.20

雙子對感情看似隨緣，其實有許多憧憬與嚮往的情緒，對單身雙子來說，最近跨出第一步比什麼都重要，心上人在面前就要懂得克服自己的心理障礙，試著自然些。此時感情容易有被放大的跡象，不要太過堅持自己的想法感受，以免顯現個性思維上的不成熟。多參與一些相關的社交活動，將有助於認識新對象，同時要懂得規劃生活。

巨蟹座 6.21~7.21

運勢呈現平步青雲的狀態，不過想要事半功倍，巨蟹座還是得多花心思，善用策略才能提升績效。此時可參加和專業相關的進修課程，增進實力並加強工作上的競爭力，避免因粗心大意而使表現失了過去的水平。單身蟹有機會在社交活動中認識中意的對象，桃花繽紛。已經有情人者，在一些事情面臨僵局與瓶頸，需要進一步理解。

獅子座 7.22~8.22

獅子座的人氣一直高居不下，近期更將有著左右逢緣的好運，不過爭執與口角也往往在一線間，不管和朋友或家人相處都需要互相包容，特別在工作上若是一意孤行容易出現摩擦。脾氣不佳的時期，要多注意自己的言行舉止，多克制。也許會遇見不少自己有興趣的異性，但是並不一定會有所發展，需要一點時間來往蘊釀感覺。

處女座 8.23~9.22

雖然現下的工作顯得十分勞碌辛勤，不過多勞多得，只要處女座能抱著吃苦當吃補的心態，自然能從中得到許多歷練，但如果只懂得自怨自艾，那麼最終你的表現只會慢慢往後退。近期的處女座人氣攀升，適合加強和事業有關的人際互動，重視人脈資源，也許能為你久違的桃花開一扇窗。

天秤座 9.22~10.22

感情是需要培養呵護的，本週天秤座正走入感情風雨飄搖期，唯一解套的方法就是分享、當彼此的心靈導師，提出工作上的一些事情和對方一起分享。盡可能在生活當中投入感情的互動。單身天秤座如果想要改變目前的生活型態，就得要能夠有所覺醒，跳出自己的舒適圈把注意力集中在喜歡的對象上。人際運勢還不錯，但是仍有一可能會出現和大家意見不合的狀況。

天蠍座 10.23~11.22

本週天蠍座容易在想法上卡關，要藉由人脈搭建自己專屬的舞臺，才有辦法提升事業的能見度。當心小人閒言閒語不利於你，與旁人打好關係也是職場中十分重要的環節。親密的互動能對雙方相處加分，但少了理解那麼相處上的問題將持續存在。單身者感情平平，參與應酬聚會有機會結識意中人，但建議彼此可以一步一步慢慢培養，由淺入深，別操之過急。

射手座 11.23~12.21

射手本週整體看似平靜無波但其實暗藏詭譎起伏的變化，職場中容易顯得擇善固執，對於一些事情會很堅持自己的立場，在火逆之下特別容易與人起衝突，或產生心結，要大家認同你，你得做好面對挑戰的準備才行。已經有對象的人愛情運亨通，彼此能在關係培養中愈來愈有默契。單身者有被欣賞的機緣，不妨採取主動攻勢。

摩羯座 12.22~1.19

近期在職場上表現腹背受敵，明明自己為了大局努力，但自己人卻不見得支持，彷彿走在一條孤單的路上，面對旁人的質疑，可以勇於表達自己的看法，掌握和主管或老闆分享交流的機會，才能爭取更多人的理解。感情運普通，而人際上小人居多，平日行事作風最好低調些，說話行動要多想想，避免留下話柄。

水瓶座 1.20~2.18

氣溫漸低的日子，水瓶座的行動力也受到影響，這週的你整個人顯得懶洋洋的，面對工作或專業的部分也會顯得懶散隨興，如果工作上的壓力真的太沈重，那麼稍稍讓自己發懶喘息一下是無傷大雅的，不過感情上單身水瓶別老是拒人千里，身邊正慢慢接近你、關注你的，也許會是一段幸福的緣分。

雙魚座 2.19~3.20

這週魚兒展現難得的衝勁，能憑著過人的觀察力在職場上嶄露頭角，只是此時也較容易出現競爭場面，想得到每分收穫都要靠自己一步步的耕耘才行。感情與人際有些地方驚險無比，已有對象者期望為對方付出，但彼此相處要避免因為事業瑣事纏身而失去溝通協調的耐性。單身者將熱情投注在工作上，尚且沒有過於明顯的感情進展。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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