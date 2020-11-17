秋冬唇膏怎麼挑？跟Jisoo、華莎從膚色找到你的命定色

年末就是一再被提醒著要購物的季節！每個愛化妝的女生，包裡都一定要有一款命定唇色，今天跟著Jisoo、太妍、華莎等等韓國idol挑唇膏，不管你是冷、暖膚色，或是健康小麥肌，都可以找到最適合你的it color！

冷調膚色：Jisoo、太妍，乾燥玫瑰

冷色調膚色的代表是BLACKPINK的Jisoo跟太妍，冷調膚色的人如果沒有上妝，就容易看起來毫無血色，此時選擇的乾燥玫瑰色唇彩，就能夠適度的提亮膚色，讓整體氣色看起來更紅潤，也因為乾燥玫瑰色偏淡，若是唇色比較深的人，可能就會需要使用粉底或是遮瑕打底，才能夠充分展現乾燥玫瑰色的美喔！

在秋冬時，就很適合搭配大地色系眼妝，如同Jisoo這個妝容，僅有簡單的暈染加強眼部的深邃度，搭配乾燥玫瑰色唇彩，就能展現出知性和優雅的氣質。

乾燥玫瑰推薦色：Celvoke玩色訂製絲霧唇膏 #EX04台灣限定色

暖調膚色：姜惠元、惠利，珊瑚粉橘

暖色調肌膚搭配的唇色，最百搭、不易出錯的就是帶有珊瑚調的顏色了！帶有一點橘色調，能夠綜合掉秋冬給人的冷冽感。珊瑚色調的唇彩，如果上滿的話會給人一種充滿活力的元氣、少女感，如果在秋冬使用，想要更符合季節感的話，也建議以漸層、暈染的方式上妝，在活力之中又不失溫柔的感覺！

像是惠利，選擇了水潤感的珊瑚粉色唇彩，搭配簡單的眼妝加上秋冬的毛衣就很可愛；IZ*ONE的姜惠元，則是選擇了霧面的珊瑚橘色唇彩，搭配同色系的頰彩和一頭金髮，少女感十足。

珊瑚粉橘推薦色：Byredo 唇膏 #Commuter行者

健康膚色：華沙、Jessi，裸棕色系

說到健康膚色，大家一定會想到的韓國idol非華莎和Jessi莫屬了！兩人同屬退貨遠征隊這個限定團體，其中就連李孝利也是健康膚色喔！華莎和Jessi兩人都會選用帶有棕色調的裸色唇彩，唇妝也會大範圍的超出唇緣，打造豐厚的效果，搭配上較重的煙燻感眼妝，充分展現魅力！

另外，除了裸色系、棕色系外，小麥肌、古銅肌的女孩們也很適合飽和的紅唇，氣勢直接開到最大！若是在夏天，也很適合選用帶有螢光感的唇彩喔～

裸棕色系推薦色：Nars 雲霧唇釉 #thrust

以下也推薦幾款本季新品中適合的色選參考價格：

Byredo 唇膏 #Commuter行者，NT$1,500

Nars 雲霧唇釉 #thrust，NT$1,000

Celvoke玩色訂製絲霧唇膏 #EX04台灣限定色，NT$1,250

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 想脫單這樣妝！斬男2.0「茶藝系」妝容公開，奶油燕麥色系讓你惹憐清純中帶著性感迷濛

● 蘭蔻x CHIARA FERRAGNI 2021年再度推出聯名彩妝！眨眼藍潮系列絕對是新年必搶

● 韓星都在測的Personal Color是什麼？日韓超夯專屬色諮詢，再也不怕買彩妝踩到雷！