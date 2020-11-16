盤點七款絕美「海軍藍」包　Dior 30 Montaigne、Chanel 19氣質滿滿

iPhone12推出的色系中，獲得最多討論度的海軍藍，是不是燃起你換新手機的慾望，不過看完這篇「海軍藍」精品包盤點，更要放火燒女孩們，讓你們無條件再次獻上自己荷包。從各大精品牌中，挑選出絕美海軍藍的包款選擇：

Chanel 19 包

出自Chanel最新的19包，採用細緻小羊皮製作，搭配金、銀兩色交織的皮穿鍊設計，既可以肩揹亦可斜揹，NT$174,100。

Fendi Kan U 手袋

源自品牌經典系列的Kan U手袋，搭配經典FF按扣式鎖釦，附有金鍊及皮革兩種肩帶，提供多種使用方式。

Dior 30 Montaigne手袋

從Dior法國旗艦店標誌性建築汲取靈感的30 Montaigne包款，選用靛藍色顆粒超啞光小牛皮，綴以同色系「CD」鎖扣製成，背面的「30 Montaigne」標誌更顯別緻，NT$125,000。

Bottega Veneta Small Acro手提包

以皮革編織工藝著稱的Bottega Venta，最新的Small Acro手提包同樣廣受好評，搭配圓弧肩背設計，是上班族的時髦手袋選擇，約NT$109,000。

Loewe Puzzle拼接包

品牌明星包款Puzzle拼接包換上海軍藍配色，多達5種背戴方式，滿足不同場合的使用需求，絕對是百搭精品包首選，NT$95,000。

Louis Vuitton Mylockme Chain Pochette包

以柔軟小牛皮打造的Mylockme，重新演繹Lockme系列設計元素，好比信封形袋蓋、風琴式前袋、LV 標誌開合扣等，適合女孩平時外出攜帶，NT$64,000。

Burberry Latticed迷你口袋包

誕生於2020年的全新口袋包，最新推出格紋編織圖案，特意選用TB代表色系橘、天藍呈現，除了可以手提外，還附上可調節式肩帶方便攜帶，NT$59,000。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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