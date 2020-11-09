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皮膚科醫師都照做的6大「抗老保養守則」洗澡時間竟也有差！

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▲▼ 皮膚科醫師照做的6條抗老保養法則。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師都在堅持的抗衰老7件事，跟著做讓你的抗老保養更有效。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@hongsuzu）

編輯／Amanda

受到環境污染、生活作息變遷影響，老化出現年齡不斷下降，越來越多人從20多歲就使用抗老保養品。想要更有效抗衰老，來看看連皮膚科醫師們都堅持在做的抗老化保養7件事，快跟著照做幫你維持肌膚年輕好狀態，延緩老化問題找上門時間。

1.溫和煥膚取代摩擦去角質

許多皮膚科醫師都建議不要使用磨砂顆粒產品來去角質，這種物理性方式對肌膚來說太粗暴，應該避免，因為過度去角質可能會加劇現有肌膚問題，包括皺紋，甚至導致衰老。建議用較溫和的煥膚方式來代謝角質，像是使用5%～8％低濃度果酸，可溫和煥膚，還能疏通毛孔減少閉口粉刺的產生。

▲▼ 皮膚科醫師照做的6條抗老保養法則。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師不分季節、何種天氣，每日都會塗抹防曬產品。（圖／翻攝IG@jnnn2）

2.每天擦SPF30以上的防曬乳

做好防曬是最有效的抗老保養，這是許多皮膚科醫師們都認同的觀點，所以就算進入秋冬，不論室外或室內，每天都要擦SPF30以上的防曬產品保護肌膚。

3.使用含有A醇的保養品

保養流程裡加入含有A醇（視黃醇）類的護膚產品，A醇是已獲證實能有效抗老化的成分，可預防光老化，改善細紋、膚色不均和肌膚紋理化等肌膚問題。

▲▼ 皮膚科醫師照做的6條抗老保養法則。（圖／翻攝ＩＧ）

▲多吃花椰菜、酪梨等抗氧化食物，能幫助肌膚更健康有彈性。（圖／翻攝IG@jnnn2）

4.多吃抗氧化食物

胡蘿蔔素、維生素C、維生素E、輔酶Q10、類黃酮等都是很好的抗氧化抗衰老營養成分，不管是從新鮮蔬果或營養保健品來補充這些抗氧化劑，都能幫助讓肌膚更健康、有彈性，看起來更年輕。像是藍莓、花椰菜、羽衣甘藍、胡蘿蔔、酪梨等都是很好的抗氧化食物。

5.減少糖分攝取

抗糖化也是抗衰老的重要關鍵，所以控制甜食、含糖飲料或加工食品的攝取，避免攝入過多糖分，也是有效抗老的方法之一。

▲▼ 皮膚科醫師照做的6條抗老保養法則。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗澡時水溫別太高，且時間不宜過長，避免肌膚水分過度流失變得乾燥。（圖／翻攝IG@ponysmakeup）

6.洗澡時間、水溫要注意

高溫蒸氣容易加速肌膚水分流失，使得肌膚乾燥、角質層變薄，進而加速衰老，所以沐浴時水溫別太高且要避免沐浴時間過長，保持肌膚涼爽很重要。

7.胸頸、嘴唇也需要保濕防曬

唇部、脖子、胸部這些部位肌膚比臉部更容易老化，所以塗抹保濕乳、防曬乳時也別忘了塗抹。
 

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 秘訣, 守則, 關鍵, 皮膚科醫師, 醫生
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