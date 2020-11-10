新光三越台北站前店史上最狂「全館滿2千送2百」　暖冬商品2折起趁現在搶起來！

▲新光三越台北站前店周年慶即將開跑，史上最低全館回饋門檻怎能不衝啊！（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

新光三越周年慶最後壓軸、台北站前店即將在11／12正式登場！祭出週年慶史上最狂全館回饋「單筆滿2,000元送200元」，而且還包含了化妝品也算在內，隨便選一兩件商品就馬上享回饋，無壓力輕鬆買！化妝品特惠組之外還有暖冬商品2折起，1.6萬元冬被不到4,000元帶回家，加上PUMA、LEVI’S、EDWIN大學T買一送一，冬季氣溫漸涼不補一波就太虧啦！

▲LAMER乳霜100ml+新品濃萃雙重修復精華15ml，原價23,700元，特價16,020元。

太夠力！全館、化妝品滿2,000送200

新光三越台北站前店周年慶漂亮收尾，創下周慶史上自家全館最低回饋門檻，全館消費單筆滿2,000元送200元，誠意十足，不用費心買到滿額，真的隨便買就有回饋，從11／12至11／25推出全館、化妝品單筆消費滿2,000元送200元抵用券；大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送500元抵用券，首7日11／12至11／18會員可享單筆滿萬送1,000元抵用券。

▲站前店獨家ESTEE LAUDER 小棕瓶鐵粉分享+NO.1粉底必排發燒組，價值8,912元，特價4,760元。

▲SHISEIDO國際櫃百優乳霜超值組，原價10,770元，特價4,680元。

20萬組美妝特惠組，囤貨最後機會不手軟

站前店聯手40家化妝品品牌，周慶期間推出多達20萬組特惠組，從「抗初老」輕奢LA MER「輕奢保養入門」獨家組，買乳霜就送濃萃修護修復精華，直下6.8折超佛心；「買正送正」雅詩蘭黛雙11限定小棕瓶鐵粉分享組也不缺，還加碼與明星商品粉持久推出「雙明星組合」，更重要是5,000元不到，現賺4,000元，還有「買正貨送正貨再享加贈」資生堂國際櫃紅妍肌活露組42折、百優乳霜超值組43折還不衝！

▲站前店獨家ORIGINS青春無敵靈芝水組，價值4,828元，特價2,880元，憑新光三越行動支付skmpay結帳再加贈亮膚潔面霜30ml。

▲歐舒丹光萃亮眼緊緻組，特價4,200元。

天冷不怕，冬被2.3折還有大學T買一送一

立冬已過，冬天也正式來臨，近期北台氣溫跌幅達10度，氣溫驟降想補貨暖冬商品，首選就是站前店周年慶，除了冬被、大衣全面下殺2折起優惠之外，包括PUMA、LEVI’S、EDWIN、NEW BALANCE都推大學T全面買一送一，NIKE還有不到5折服飾促銷，ROOT連帽上衣還有830元秒殺價。

▲羽毛工房 Hotel Life 五星羽絨冬被，原價16,800元，特價3,999元。

▲NEW BALANCE select頂級懷舊LOGO連帽上衣，原價1,680元至2,680元，特價買一送一。

家電6.2折買起來，在家也能好生活

11月開始進入低溫季，家電同步推出電暖器特輯，旗艦款Dyson三合一涼暖空氣清淨機HP06，看準周慶入手現省1,000元；象印超時尚「STAN.」新系列微電腦電動給水器，新品就享76折，PHILIPS氣炸鍋+微電鍋組合價，更優惠至6.2折起怎能不心動。

▲PHILIPS新一代AF氣炸鍋+微電鍋，原價17,088元，特價10,678元。

民生用品扣點送，不限消費金額超誠意

民生用品免搶直接送！從11／11起至11／14，每日上午11點至台北站前店APP精選優惠線上扣會員點數10點，即可獲得周年慶限日民生用品加贈入場券；持QRCODE憑證限日來店，不限金額消費就能換超實用商品，包括清檜Hinoki Life檜木洗碗精、奧利塔特級初榨橄欖油等，絕對不會空手而回，現在快做筆記吧！錯過要再等一整年喔。

▲11／12搶券，11／13憑QRCODE來店不限金額消費，贈「奧利塔特級初榨橄欖油750毫升」，限量300份。

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