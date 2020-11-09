《鬼滅之刃》炭治郎耳環實體化！形狀、花紋神還原　女生戴超氣質

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日本動漫《鬼滅之刃》人氣火爆，以角色特徵設計的周邊出不停之外，他們身上穿戴的物品居然也被實體化了！專門推出動漫相關商品的日本MOVIC公司，就把主角竈門炭治郎的招牌耳環神還原，花紋、大小全都一模一樣，戴上耳朵再配上綠、黑格子衣服，就能直接變成炭治郎。

《鬼滅之刃》故事中，炭治郎的造型重點之一就是這款耳環，而且還是父親傳承給他的物品，具有重要的意義。日本MOVIC公司就將耳環從故事裡搬到現實，做得跟漫畫裡完全相同，形狀是長方形，上面印了紅色圓點和發散線條的旭日圖案，相似度滿分。

這款耳環不只Cosplay炭治郎的時候可以戴，搭配日常服裝也不顯突兀，男生、女生都適合，它使用不銹鋼材質製成，雖然看起來有點大，但掛在耳朵上不會太重。耳環的包裝盒也很質感，使用全黑底色，配上銀色花朵、耳環構成的圖騰。想要入手的話，官網已開放預訂，預計2021年2月5日正式發售，一個售價7,700日圓（約台幣2,122元）。

日本萬代公司先前則是推出過一款「炭治郎的圍巾」，這是他在動漫裡初登場時配戴過的，圍巾是毛線製成，整條是藍色的，全長約185公分、寬25公分，冬天圍在脖子上溫暖可愛，雖然是動漫周邊，但素色款式非常百搭。圍巾售價4,950日圓（約台幣1,364元），預約日期到12月9日為止，明年二月發送。

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