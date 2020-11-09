fb ig video ETtoday search mobile

《鬼滅之刃》炭治郎耳環實體化！形狀、花紋神還原　女生戴超氣質

>

編輯／Emily　圖／翻攝自animate-onlineshop.jp、p-bandai.jp

日本動漫《鬼滅之刃》人氣火爆，以角色特徵設計的周邊出不停之外，他們身上穿戴的物品居然也被實體化了！專門推出動漫相關商品的日本MOVIC公司，就把主角竈門炭治郎的招牌耳環神還原，花紋、大小全都一模一樣，戴上耳朵再配上綠、黑格子衣服，就能直接變成炭治郎。

▲炭治郎耳環。（圖／翻攝自animate-onlineshop.jp）

《鬼滅之刃》故事中，炭治郎的造型重點之一就是這款耳環，而且還是父親傳承給他的物品，具有重要的意義。日本MOVIC公司就將耳環從故事裡搬到現實，做得跟漫畫裡完全相同，形狀是長方形，上面印了紅色圓點和發散線條的旭日圖案，相似度滿分。

▲炭治郎耳環。（圖／翻攝自animate-onlineshop.jp）

▲炭治郎耳環。（圖／翻攝自animate-onlineshop.jp）

這款耳環不只Cosplay炭治郎的時候可以戴，搭配日常服裝也不顯突兀，男生、女生都適合，它使用不銹鋼材質製成，雖然看起來有點大，但掛在耳朵上不會太重。耳環的包裝盒也很質感，使用全黑底色，配上銀色花朵、耳環構成的圖騰。想要入手的話，官網已開放預訂，預計2021年2月5日正式發售，一個售價7,700日圓（約台幣2,122元）。

▲炭治郎耳環。（圖／翻攝自animate-onlineshop.jp）

▲炭治郎耳環。（圖／翻攝自animate-onlineshop.jp）

▲炭治郎耳環。（圖／翻攝自animate-onlineshop.jp）

日本萬代公司先前則是推出過一款「炭治郎的圍巾」，這是他在動漫裡初登場時配戴過的，圍巾是毛線製成，整條是藍色的，全長約185公分、寬25公分，冬天圍在脖子上溫暖可愛，雖然是動漫周邊，但素色款式非常百搭。圍巾售價4,950日圓（約台幣1,364元），預約日期到12月9日為止，明年二月發送。

▲炭治郎耳環。（圖／翻攝自animate-onlineshop.jp）

▲炭治郎耳環。（圖／翻攝自animate-onlineshop.jp）

▲炭治郎耳環。（圖／翻攝自animate-onlineshop.jp）

►《鬼滅之刃》全員化身寶可夢！炭治郎變傑尼龜　善逸版皮卡丘帥爆

►炭治郎羽織幫你擋雨！《鬼滅之刃》折疊傘四款花色　握柄還有日輪刀鍔

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

鬼滅之刃, 周邊, 炭治郎, 耳環
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

洗衣袋只是求心安？　正確3用法才能護衣

洗衣袋只是求心安？　正確3用法才能護衣

日本髮型師票選「最佳洗髮精」Top 5　開架品牌竟佔了3名 中壢隱藏版美食TOP10！浮誇海鮮丼飯、泰式簡餐　大份量CP值爆高 精品「迷你經典黑包」TOP 7價格、容量總整理　投資一款就能揹很久 歐陽娜娜「潮流造型」遭吐槽！豹紋、背心裝硬穿上身　網：難懂 奧斯塔羅12星座一周運勢1109-1115　天蠍感情加速增溫、天秤小人多 隋棠超低調「婚禮穿搭」被讚爆！　編織包、拖鞋兩萬元有找 纖細肩頸線怎麼練？瑜伽老師親授運動3步驟　睡前做一下兩週見效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面