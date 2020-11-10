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現省一半！innisfree綠茶精華＋化妝水千元有找　鐵粉用完9瓶以上

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記者李薇／綜合報導

提到innisfree很多人都會聯想到綠茶籽保濕精華液，因為平價又好用，大受到歡迎，清爽的質地塗抹到肌膚一秒就吸收，馬上就可以感受到保濕潤澤，補水能力很強，讓人不斷回購，用光2、3瓶都是基本盤，資深粉絲都是8、9罐以上的資歷，正評滿滿。購物網站「Her和她」推出全新innisfree 綠茶籽精華液套組，調理液200ml加上精華液80ml，原價1570元、特價911元，直接現省將近一半，來不快下單。

 ▲innisfree,綠茶,保濕精華,Her和她,保養,保濕,。（圖／Her和她）

▲innisfree 綠茶籽精華液套組（調理液200ml＋精華液80ml），原價1570元、特價911元，點我購買。

綠茶籽保濕精華液之所以厲害，因為裡面添加了鮮榨綠茶水2.0，有完整淬煉出濟州美肌綠茶茶葉的營養成分，比原本高出3.5倍的16種氨基酸，加上滿滿兒茶素，可以為肌膚帶來卓越的補水功效，同時達到保濕滋潤的效果，比起前一代的修護效果又加成。

 ▲innisfree,綠茶,保濕精華,Her和她,保養,保濕,。（圖／Her和她）

▲innisfree推出綠茶籽保濕精華受到很多人喜愛。

盤點一下網路的評價，很多人都是2、3瓶的使用起來，可以說是一般粉絲的基本盤，資深粉絲直接就是8、9瓶的使用，「這個好用～我現在整組都用這系列的」、「一次意外獲得試用包，使用後就敗了」、「我用第三瓶了」、「真的很好用，我也是愛用者」。

 ▲innisfree,綠茶,保濕精華,Her和她,保養,保濕,。（圖／Her和她）

▲innisfree綠茶保濕調理液也是經典商品。

innisfree綠茶籽精華是保溼的第一道，洗完臉可以直接在浴室擦上它，走回臥室無縫接軌使用綠茶籽保濕調理液，兩者加乘，讓後續保養吸收更好。

▲innisfree,綠茶,保濕精華,Her和她,保養,保濕,。（圖／Her和她）

▲innisfree 綠茶籽精華液套組（調理液200ml＋精華液80ml），原價1570元、特價911元，點我購買。

現在不需要出門也可以買到最好用的美肌單品，「Her和她」也推出全新innisfree 綠茶籽精華液套組，調理液200ml加上精華液80ml，原價1570元、特價911元，直接現省將近一半，而且兩瓶就可以搞定日常保養，非常划算實用。

購物網站「Her和她」的「雙11狂歡購物節」來了！除了全館商品111元起，從11月1日至11日，每日推出一款超經典保養品激殺特價3折起，雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、品木宣言靈芝水全入列，保證讓妳開心囤貨，千萬要把握！還有明星級彩妝、保養商品，限時7天加入會員獨享優惠2折起

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▲Her雙11購物狂歡節Banner 。（圖／Her）

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fashion.net

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