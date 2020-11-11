熱賣50年的「金盞花化妝水」2390元→1578元　大容量濕敷更爽

記者李薇／台北報導

KIEHL'S（契爾氏）有許多經典商品，金盞花系列就是它帶起的風潮，可以說是「金盞花保養始祖」，其中金盞花化妝水可以帶來很好的收斂效果，加上又是舒緩肌膚，又是保濕滋潤的神器，受到很多人喜愛，一直是女孩話題間最夯的保養好物，還在猶豫雙11該買什麼？金盞花植物精華化妝水一定要入手，購物平台「Her和她」推出大容量500ml，原價2390元、特價1578元，不買說不過去！

▲Kiehl's 契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml，原價2,390元，特價1,578元，點我購買。

金盞花系列有化妝水、精華液、凍膜、洗臉泡泡等，家族龐大，但最為人熟知的仍是金盞花植物精華化妝水，熱銷50年，金盞花具有抗氧化效果，化妝水中看得見花瓣是一大重點，聞得到清香、看得到花朵，加上多種天然植物精華，可有效修護調理、舒緩鎮定，搞定惱人肌膚問題。

▲金盞花的化妝水常態版都是250ml。（圖／kiehlskorea IG）



「金盞花化妝水真的大推，我也是用了就回不去了」、「金盞花真的救了我不少痘」、「喜歡金盞花化妝水，擠完痘濕敷很好用」、「金盞花系列控油效果很好」，整理一下網路的評價，可以發現金盞花真的救過很多人的肌膚，果真經得起考驗。

▲契爾氏超好用的金盞花系列。（圖／kiehlskorea IG）

購物平台「Her和她」推出金盞花植物精華化妝水，大容量500ml，原價2390元，特價才1578元，約66折，還沒有用過快趁著這個時候入手，原本就是粉絲，當然趁折扣囤貨更划算。今天就是雙11，「Her和她」祭出11月11日當日，全館滿699免運費，新加入會員可以獲得50元購物金、會員單筆消費滿額6999元，還加碼送1111元購物金，今天想買什麼？都從Her開始！

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