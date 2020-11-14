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皮卡丘入口即化！「東京香蕉Ｘ寶可夢」激萌6種表情、閃電尾巴也來了

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編輯 ／Ann

日本名產東京芭娜娜「Tokyo Banana」是遊客們必買品項之一，雖然因疫情影響遊客數量大減，不過這回的驚喜聯名絕絲毫不遜色，那就是與大人小孩都愛的Pokemon，不僅將皮卡丘的臉蛋印製上，且每個表情都各不相同，一字排開完全捨不得吃！

▲Tokyo Banana 。（圖／翻攝自官網）

▲Tokyo Banana 。（圖／翻攝自官網）

▲「Tokyo Banana」此次驚喜打造了6款Pokemon Tokyo Banana香蕉蛋糕 。（圖／翻攝自官網）

「Tokyo Banana」此次驚喜打造了Pokemon Tokyo Banana香蕉蛋糕，正好結合皮卡丘金黃色外觀，細長的香蕉模樣上，淺淺印製上了皮卡丘的臉蛋，共有6種款式，都十分傳神畫上了圓滾大眼、尖尖小耳朵，並且表情都各不相同，光是看到皮卡丘抿嘴以及張口的可愛畫面，就足夠讓人失心瘋。

另外，6款之中，還有一款特別呈現出皮卡丘的「閃電尾巴」，好似軟萌的屁股一樣，就算沒有臉和表情，照樣捨不得入口。不同於過往都是一組禮盒裝，這次的Pokemon Tokyo Banana香蕉蛋糕採取一袋兩入，提供粉絲們慢慢集齊6款。

▲Tokyo Banana 。（圖／翻攝自官網）

▲Tokyo Banana 。（圖／翻攝自官網）

▲一口咬下是經典的香蕉卡士達內餡，怕甜膩的民眾可搭配清茶食用 。（圖／翻攝自官網）

同樣令人好奇的口味部分，這次依舊是經典的香蕉卡士達內餡，搭配外軟的蛋糕一口咬下，口感豐富，絕對是螞蟻人的最愛甜點，當然若是不想吃得過於甜膩，也可以搭配無糖茶飲食用，就會有解膩效果，該聯名11月21日起日本便利商店開賣，雖然台灣民眾暫時買不到，或許可以期待一下明年（2021年）1月的第二次合作。

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關鍵字：

東京芭娜娜, 日本, 香蕉, 蛋糕, 甜點, 伴手禮, 皮卡丘, Pokemon, Tokyo Banana
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