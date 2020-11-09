好想要卡地亞鑰匙圈！　紅衣門侍捧鑽石超Q

▲卡地亞Baby純銀蝴蝶水杯（左上）18,600元，純銀兔子湯匙（左）8,900元，兔子湯匙一對13,400元，老鼠撥浪鼓（右）未定價。（圖／卡地亞提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

每回替朋友挑禮物很頭疼？在卡地亞（Cartier）全新發布的生活精品系列，可輕易挑到心儀款式，連初生新生兒禮物都備妥，推出純銀水杯、兔子湯匙等可愛設計；當然不少設計送禮自用兩相宜，例如花器、托盤能為居家空間增添優雅氣息，而隨身配件必收卡地亞門侍造型的鑰匙圈，因為身穿紅衣、紅帽的Cartier Boy手捧著鑽石的造型，實在太可愛了！

▲卡地亞Diabolo de Cartier封蠟章裝飾鑰匙圈（左起）16,100元，門侍鑰匙圈16,100元，卡片夾21,900元。



▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹印章（左起）19,900元，Santos de Cartier圓珠筆12,300元，Panthère de Cartier美洲豹筆筒21,900元。



早在1880年起，卡地亞便開始製作日常生活擺件，從女性貼身的香水瓶到粉餅、墨水瓶到文具都有精巧作品滿足品味人士，1930年代創始人之孫路易卡地亞（Louis Cartier）進一步創立「S」部門，專門打造打火機、懷錶和腰帶等。今年品牌重現榮光，從裝飾品、書寫工具、嬰兒用品和遊戲用品4大領域著手設計，第一波新品於台北101與SOGO復興館專賣店亮相。

▲卡地亞Diabolo de Cartier木質積木套裝（中）61,000元，Panthère de Cartier美洲豹孔明棋棋盤約84,500元。



▲卡地亞Entrelacés de Cartier真漆木材中型珠寶盒（左起）61,000元，Panthère de Cartier美洲豹中型花瓶37,000元，Diabolo de Cartier中型燭台28,700元。



不同類別的精品，均展現卡地亞為人熟知的特色，例如托盤、花瓶等瓷器點綴美洲豹、雙C標誌；延續早期卡地亞紐約文具部門特色的書寫工具，則結合緞帶圖案等裝飾；而遊戲用品如孔明棋與積木，則以微縮圖案描繪出卡地亞門侍、金色花紋紅盒等經典元素；適合送禮的嬰兒用品則主打可愛動物圖案，以童趣設計取勝。

▲Tiffany的生活精品系列樣式豐富，從水晶花瓶（上）到Tiffany Blue餐瓷一應俱全。（圖／翻攝Tiffany IG）

不僅卡地亞講究生活品味，美國珠寶品牌Tiffany & Co.同樣擁有完整的生活精品系列，將招牌色Tiffany Blue融入設計，從新生兒系列的小熊玩偶到餐瓷系列均備，讓人一眼就認出品牌。

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