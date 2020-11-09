《Start-Up》秀智、南柱赫頂樓激吻　先補妝看起來更美豔

記者李薇／綜合報導

由南柱赫、秀智主演的《Start-Up》戲劇，演出激勵人心的奮鬥故事，在劇中為了拿下投資案，兩人以最好的狀態出現，其中在前往過去的車內，秀智就拿起LANCOME的玫瑰金唇膏補妝，桃紅色的唇彩不但讓整個人亮了起來，還贏得南柱赫的激吻，可見超級厲害。

▲秀智使用的蘭蔻的唇膏。（圖／Netflix）



為了拿下投資案，淡妝的秀智從朋友那裡取得一支玫瑰金色的唇彩，打開之後竟然是桃紅的強烈色彩，但塗抹在秀智的臉上卻絲毫無違和，反而展現出俐落時尚的感覺，很有年輕強勢派的都會女子質感，展現出超強女子力。

▲南柱赫、秀智在頂樓激吻。（圖／Netflix）



這支玫瑰金的唇彩出自LANCOME的絕對完美柔霧唇膏#130，桃紅色的唇彩可以展現出時髦俐落的質感，提到絕美的唇彩，BOBBI BROWN金緻絲絨唇膏精品級外型、完美優雅的細長身形、唇膏結合唇筆設計，女人心目中最美12款色選。擁有它不再讓你厭膩，找到女人傳說中化妝包少的那一支口紅，金色時髦摩登的細長筆管設計，無論是放在小包包或是牛仔褲的口袋都很ok。

▲BOBBI BROWN推出金緻絲絨唇膏，1g售價1250元。（圖／品牌提供）



質地如奶霜般絲絨滑順，一抹融化於雙唇，滋潤不黏膩、持久不咬唇。顛覆筆狀唇膏不易描繪唇形，適中的筆尖設計精準勾勒唇形，畫出立體唇峰。唇膏尾端暗藏唇膏塑型器，依照個人需求調整形狀畫出完美唇形，舉手投足間優雅迷人。