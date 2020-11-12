逼真「巨型麵包」竟是羊毛氈？吐司桌墊、金魚耳環　8款可愛布織小物

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自felissimo.co.jp

布織物創作具有多樣性，從日常穿搭到居家擺飾都應用得到，能做出服裝、配飾、包款提袋到寵物用品等多種物品，這裡就幫你精選了多款特別的布織物商品，從逼真的麵包造型羊毛氈小包，到繽紛的襪子、耳環…等都有，喜歡這類小物的人千萬別錯過。

#食物系列

布織物商品中有多款做成食物造型的小物，讓吃貨們超心動，其中有一個麵包造型斜揹包看起來超級逼真，彷彿真的可以吃，但它其實是由羊毛氈製成。

▲包‧手作羊毛氈 擬真羊毛氈斜揹包，NT$4,980。

除了人類的用品，也可以給家中毛小孩添購食布織物玩具，這兩款貓咪咬咬玩具做成雞腿和啤酒模樣，誘人的食物造型讓主人也想拿來玩。

▲塔塔貓手作 奶油啤酒配香酥雞腿貓玩具NT$550。

日本設計品牌pupupu則是推出食物造型的桌墊，有荷包蛋吐司、披薩、義大利麵等多種款式，跟餐點一起擺在桌上絕對讓你食慾大增。

▲日本設計品牌pupupu造型防水餐桌墊NT$ 595。

#繽紛系列

這款金魚花耳環使用漸層線為材料，刺繡出繽紛美麗的圖案，橙色系很亮眼。而且因為是手工製作，每一個耳環的顏色都獨一無二。

▲風花 fuuka 金魚花縷空刺繡耳環NT$990。

這款襪子設計靈感來自冰島的冰河湖，在光線映照下，厚厚的浮冰時而看起來晶瑩剔透，時而帶著深邃的藍。另有同款鮭魚粉色系可供選擇。

▲Yu Square 冰河湖透明中筒襪NT$350。

來自泰國的zappgirlbrabra和日本的harunohi都推出繽紛花色的手袋，上面印上可愛的花朵圖案，使用紅、紫、粉橘、黃等搶眼配色，隨便拎出門就能超吸睛。

▲泰國設計品牌 zappgirlbrabra花款拼色百摺袋NT$ 399。

▲日本設計品牌harunohi圓花吾妻袋NT$ 1,025。

以上這些商品都能在Pinkoi Market品品市集買到，11/14～11/15、11/21～11/22會在臺中國家歌劇院舉辦。

另外，日本雜貨品牌Felissimo有一款食物造型的購物袋也讓人少女心噴發，購物袋本身使用夢幻糖果色，分別收納在漢堡、披薩、甜甜圈、小蛋糕造型的小包包裡，大、小兩個袋子能各別分開使用，非常方便。這款售價748日圓（約台幣206元）。

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