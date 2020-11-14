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5成男性壓力大又不宣洩　高鹽、高糖食物更無法入睡

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記者李薇／綜合報導

受到疫情影響，企業減薪或裁員的消息頻傳，讓許多男性平時因為事業、家庭的負擔，本身就承受了許多壓力，現在又加上對未來的忐忑不安，更是壓力倍增，根據衛生福利部統計，有超過5成的男性經常處於情緒壓力難以宣洩。

男性面對壓力最常見的反應是煩躁、沒耐心、容易發脾氣、思緒混亂、決斷力下降或職場表現失常等情況，但遇到這樣的情況，男性通常鮮少與朋友諮商或就醫，比女性更加避諱。

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

▲男性工作壓力大。（圖／品牌提供）
因此，男性遇到壓力時，可以換種方式，首先學習以正面積極的態度對自己說話，停止負面的想法後，接著為自己的煩惱提供不同角度的看法，並用不同的方式為自己加油打氣、尋找壓力的出口。

1.透過運動釋放壓力來源 

「規律而重複的動作」是一種消除壓抑已久的壓力方式，包括：健走、跑步、游泳、騎自行車等等，都能達到這樣的效果。

2.提高生產力取代逃避行為

若工作當下真的無法完成某件事情，不妨試試先把注意力轉移至別的工作，將代辦事項一件件劃掉，不僅可以提升工作動力，人的大腦也會在不同背景思考，更可能出現天外飛來一筆的解方！

3.充足睡眠、健康飲食，幫助荷爾蒙平衡

現代人壓力大、生活忙，攝取飲食太過精緻缺乏纖維，壓力之下身體不但無法補充到對的營養素，更會因高鹽高糖的食物導致無法入眠，造成惡性循環。就像手機一樣，若電池過度使用又沒有好好充電，久了就再也充不飽電了！

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

▲可以透過精油釋放壓力。（圖／品牌提供）

4.把自己心中的壓力說出來

身處壓力時，與其一個人生悶氣，不如撥些時間與親友或另一半聊聊，更可以排解情緒。如果沒有開口討論自己困擾的習慣，也可以試試看將當天發生的事、內心的想法，透過書寫、發文的形式記錄下來，也有助於情緒的抒發。

5.使用有紓壓功效、讓人快樂又釋懷的精油

除了上述方法，最簡單的就是在日常生活中利用精油來調節情緒， 多特瑞精油講師Elaine指出，科學研究發現不論個體差異，香氣普遍具有影響心情的功效，而像是薰衣草、古巴香脂、野橘、綠薄荷、迷迭香、橙花、木蘭花等單方或複方精油，都具有排除負面壓力、減緩焦慮的效果。

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

▲可以隨身攜帶精油釋放壓力。（圖／品牌提供）

因此，不論是在辦公室還是在外跑業務，隨身攜帶一瓶精油滾珠瓶，適量抹在手掌內，掌心搓熱後蓋住鼻子深呼吸，就能達到減少緊張、疲勞及壓力的功效。或是回家後利用香氛機點幾滴上述精油，改變環境氣氛都能很好的調節情緒，釋放壓力。

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關鍵字：

多特瑞, 保養, 精油
fashion.net

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