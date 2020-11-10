fb ig video ETtoday search mobile

髮型師揪「5大洗髮錯誤」　最後一條超過8成女生都做過

>

▲▼髮型師揪「5大頭髮清潔錯誤」。（圖／翻攝IG）

▲很多頭皮問題都是因為錯誤洗頭行為而產生。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda

你是不是也常覺得明明洗頭、護髮都很認真，但髮質、頭皮狀況就是好不了？問題可能就出在你的洗髮過程裡。就有髮型師指出最常見的5大洗髮清潔NG行為，除了可能會使得頭髮沒洗乾淨，嚴重更會造成頭皮發炎、敏感不適，甚至導致掉髮情況發生，快從今天開始改掉別再犯了！

▲▼髮型師揪「5大頭髮清潔錯誤」。（圖／翻攝IG）

▲千萬別用指甲抓頭皮，容易抓傷頭皮進而引起細菌感染。（圖／翻攝IG@aveda）

NG 1：用指甲抓頭皮
有些人有頭皮搔癢的問題，洗頭時就習慣用指甲抓洗頭皮，但指甲裡會藏有細菌、污垢，用指甲搔抓頭皮容易使頭皮受傷、破壞皮膚屏障，引起細菌感染，導致毛囊炎，傷害毛囊，進而引起脫髮。正確的洗法是用手指指腹輕柔的揉搓按摩頭皮，而不是「抓」頭皮。

NG 2：用過熱的水溫洗頭

洗髮時水溫太熱容易燙傷頭皮、刺激毛囊，但過冷的水溫也不宜，會使頭皮受冷讓血液循環下降，毛囊養分供給不足，容易產生掉髮情況。所以洗髮的水溫要適宜，使用與體溫相近的溫度，約37～40度左右即可。

▲▼髮型師揪「5大頭髮清潔錯誤」。（圖／翻攝IG）

▲先將洗髮精搓揉起泡再抹在頭上能避免清洗不乾淨而堵塞毛囊。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

NG 3：直接將洗髮精抹在頭上

洗髮精一擠出就直接往頭上抹，會不易於起泡沫、搓洗不均勻，導致清洗不乾淨，容易殘留而堵塞毛囊、造成頭皮負擔。正確的作法是先讓洗髮精在雙手揉搓起泡後，再塗抹在頭髮上進行清洗，這樣清潔效果比較好，且不易沖洗不乾淨，殘留於頭皮上。

NG 4：用毛巾揉搓頭髮

頭髮濕潤時毛鱗片處於向外張開狀態，正是脆弱的時候，用毛巾反覆搓揉摩擦頭髮對髮絲傷害很大，還會增加掉髮。正確做法是用毛巾將頭髮包住，以按壓的方式幫助毛巾吸走頭髮上多餘水分即可。

▲▼髮型師揪「5大頭髮清潔錯誤」。（圖／翻攝IG）

▲把頭髮吹乾再睡覺能避免頭皮滋生細菌，且維持髮絲柔順健康。（圖／翻攝IG@chen_ting_ni）

NG 5：沒吹頭髮就睡覺

洗頭後頭皮處於潮濕狀態，毛細孔是張開的，如果不及時吹乾頭皮，不僅容易著涼感冒，也會容易引起細菌滋生，使頭皮發炎、引起掉髮。此外，頭髮濕潤時毛鱗片還處於張開亂翹狀態，沒吹乾就睡，毛鱗片容易受到損傷，長期下來髮質會越來越差、掉髮變多。所以睡前洗頭的人，除了要及時把頭皮吹乾，頭髮也要至少吹到9成乾再入睡，才能避免毛鱗片受損，維持髮絲柔順。

►找到掉髮原因！超傷頭髮的7大壞習慣　常綁馬尾、丸子頭要小心

►「掉髮掉不停」可能是你缺了4大營養素！吃對食物遠離禿頭危機

►皂基洗面乳很可怕？5個錯誤清潔觀念　常犯小心會爛臉！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 清潔, 洗頭, 護髮, 護理, 保養, 誤區, NG, 錯誤, 髮型師
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

ET Fashion

推薦閱讀

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

雙11優惠！星巴克買一送一限時3天喝起來　85度C第二杯只要20元

「炎柱」背影、善逸「霹靂一閃」圖案T恤帥爆！GU《鬼滅》新聯名太欠敗

「炎柱」背影、善逸「霹靂一閃」圖案T恤帥爆！GU《鬼滅》新聯名太欠敗

長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

長得再美也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因

皮膚科醫師都照做的6大「抗老保養守則」洗澡時間竟也有差！ 凱特王子妃肅穆神情也好動人　穿黑色軍裝大衣也太瘦！　 迪士尼「聖誕新品」米奇、米妮化身薑餅人　倒數月曆天天都驚喜 MAMAMOO華莎超誇張「洗頭造型」上節目　網友竟然一面倒好評 隋棠超低調「婚禮穿搭」被讚爆！　編織包、拖鞋兩萬元有找 The North Face母公司用600億台幣收購Supreme！天價促成神仙組合 日本髮型師票選「最佳洗髮精」Top 5　開架品牌竟佔了3名

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面